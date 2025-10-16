Federico Sturzenegger visita San Juan para el cierre de campaña de La Libertad Avanza El representante de Javier Milei en la provincia, el diputado nacional José Peluc, confirmó la presencia del ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

DIARIO DE CUYO anticipó las gestiones del representante de Javier Milei en San Juan, el diputado nacional José Peluc, para concretar la visita del ministro de Deregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Ahora, el legislador, uno de los alfiles de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, confirmó el OK del funcionario del Gabinete del León libertario.

Sturzenegger llegará a San Juan en la recta final de la campaña para las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre. Estará con los candidatos de La Libertad Avanza, Abel Chiconi, Cristina Tejada y Juan Sancassani. El ministro tiene buena sintonía con primer postulante a diputado nacional. Se originó durante la gestión de Chiconi como vicepresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura.

De hecho, el sanjuanino es considerado “el pichón de Sturze” por las reformas en el INV. En julio, el ministro de Desregulación anunció “menos burocracia para para la industria vitivinícola mediante el Decreto Delegado 426/25” y agradeció a Chiconi. “Agradecemos especialmente al Ministro @LuisCaputoAR por su apoyo a la iniciativa y al GOAT @PALavigne83 por llevarla adelante. En su equipo kudos para Sergio Iraeta Secretario de Agricultura y a Abel Chiconi, del INV, por sus valiosos aportes y su excelente predisposición”, escribió en su cuenta de X.

En las últimas horas, el propio Sturzenegger usó la misma cuenta para anunciar el arribo a San Juan, aunque sin precisiones. “La libertad avanza o Argentina retrocede. Seguimos explicando que el 26 nos jugamos el futuro de nuestros hijos. Gracias Córdoba, Tandil, Concordia y Caba. Nos vemos en Mardel y San Juan en los próximos días”, publicó.