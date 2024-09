Filtran un nuevo audio de Alberto Fernández y Fabiola Yañez: “Es la humillación más grande” En medio de la causa por violencia de género que enfrenta el ex presidente se conoció un nuevo audio.

Salió a la luz un nuevo audio de una discusión entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez a raiz de que el ex mandatario habría invitado a comer a una amiga de la ex primera dama. “Vos me humillás e invitás a almorzar a escondidas una persona que yo te presenté”, se escucha decir a Yañez en el material que dio a conocer La Nación.

“Y le decís ‘no, pero no le digas a Fabi porque es celosa’. Es la humillación más grande y ahora lo estás dando vuelta, manipulándome nuevamente, psicopateándome. Y no me querés dar el teléfono”, continúa.

Por suparte, se puede escuchar al ex mandatario defendiéndose de las acusaciones y negando sus dichos: “No quiero pelear con ese tema”, a lo que Yañez desafía: “Acá es muy fácil, vos me das el teléfono y yo leo, o me estás mintiendo”.

En la causa que enfrenta el ex mandatario, el jueves pasado se presentó como testigo la mamá de la ex primera dama, Miriam Verdugo, quien declaró que vio al ex presidente empujar a su hija cuando estaba embarazada.