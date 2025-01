Finalmente asumió Federico Rizo y el bloquismo suma una banca Es en el lugar que quedó vacante tras el fallecimiento del diputado proporcional Horacio Quiroga.

Este viernes se llevó a cabo la sesión extraordinaria en la que asumió como diputado proporcional Federico Rizo, a raíz de la vacante producida por el fallecimiento del diputado Horacio

Juan Quiroga el pasado 24 de diciembre. La banca le correspondía por orden sucesorio a Florencia Peñaloza, quien está al frente de la Defensoría del Pueblo, sin embargo tras varios días de análisis y con el aval de los dirigentes peronistas, Peñaloza decidió mantenerse en el puesto.

Así, Rizo, hombre del Bloquismo, asumió su rol como diputado esta mañana y en sus primeras palabras, además de brindar sus condolencias a familiares de Quiroga reinvidicó su procedencia partidaria y su herencia política, al recordar a su padre, Pedro Rizo.

“Hoy asumo este cargo de diputado provincial con mucha humildad, con mucho compromiso de trabajar por todos los sanjuaninos. En primer lugar quiero agradecer a todos los sanjuaninos que nos acompañaron con su voto por depositar su confianza en nosotros. Quiero agradecer a mi partido, al partido bloquista, partido que me veo crecer y formarme como hombre y como persona. Quiero agradecerle muy especialmente a Luis Rueda, al presidente de nuestro partido, con quien me he formado políticamente y me ha dado también esta oportunidad”.

“Y finalmente quiero reforzar mi compromiso que hoy me toca asumir y comenzar en esta función con toda la sociedad y la comunidad sanjuanina, de escuchar, de ponerme a disposición, de trabajar desde este bloque que hoy me toca integrar. (…) Vengo a sumar, vengo a colaborar y, como decía, a escuchar para traer la opinión de la gente de esta Cámara y que entre todos busquemos las mejores decisiones para un San Juan con más oportunidades, más próspero y mejor para todos”,

El ingreso de Rizo supone un voto más para el oficialismo en virtud de Rueda viene acompañando al orreguismo en proyectos claves.