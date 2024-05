Francos y un mensaje a los gobernadores: transferencias de obras, sí; subsidios al transporte, no El jefe de Gabinete le dio el visto bueno a que las provincias terminen proyectos paralizados por Nación.

Obra pública, sí; subsidios al transporte, no. Tal como adelantó Ámbito este jueves, el Gobierno ve con buenos ojos ceder algunos proyectos paralizados por Nación para que las provincias se hagan cargo de su finalización. Pero, en paralelo, aclara que no habrá vuelta atrás con la disolución del Fondo Compensador del Interior, un reclamo que los intendentes impulsan con mayor vehemencia.

Quien hizo pública la posición oficial fue el flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Este viernes, el funcionario brindó algunas definiciones respecto al vínculo que mantendrá con los gobernadores desde su nuevo cargo, y adelantó qué reclamos considera viables y cuáles ya fueron descartados por la administración libertaria.

El Gobierno aprueba el traspaso de obra pública a las provincias

Al respecto, Francos se hizo eco de los reclamos de los jefes provinciales, que cada vez agitan con mayor énfasis el pedido para que la Casa Rosada les ceda obras públicas paralizadas como parte del plan Motosierra. En esa línea, y tal como anticipó este medio, el cordobés Martín Llaryora reclamó el traspaso de la Ruta 19.

“Voy a plantear que, si el Gobierno nacional no la quiere hacer o la quiere suspender y dejar a medias, nosotros como Gobierno provincial tenemos que hacernos cargo para ir terminándola de una vez por todas. Tendría que ser la ruta del progreso, de la vida y el desarrollo, y no la ruta de la muerte. Si no la va a hacer la Nación, me comprometo a terminarla”, sostuvo el gobernador.

Horas más tarde, el jefe de Gabinete recogió el guante y, en una entrevista con Cadena 3, dio su visto bueno: “Le vamos a decir que sí a Llaryora. Le vamos a decir que trabajemos en conjunto para provincializar la ruta, como se hace en otras rutas en la Argentina”. Sobre ese aspecto, puso de ejemplo el caso de la Autovía 2.

Un día antes, el Gobierno había dado el visto bueno para que la Provincia de Buenos Aires también avanzara sobre obras que están paralizadas por decisión del presidente Javier Milei, en especial sobre la continuación del Autopista Presidente Perón. Río Negro y Neuquén, por su parte, también agitan reclamos similares respecto a manutención de las rutas 22 y 151, dos arterias claves para Vaca Muerta.

Veto al regreso de los subsidios al transporte

Sin embargo, pese al guiño a los gobernadores, Francos vetó otro tema sensible para las provincias: los subsidios al transporte. Tras la disolución del Fondo Compensador del Interior, que regulaba los subsidios al transporte y permitía sostener el precio del boleto de colectivo, el ministro reiteró que no está en los planes del Gobierno revivirlo.

Con ese reclamo como eje central, el próximo martes representantes de la Red Federal de Intendentes, que nuclea a los alcaldes de las principales ciudades del país, acudirán al Congreso. Daniel Passerini (Córdoba), Ulpiano Suarez (Mendoza), Rosario Romero (Paraná) y Pablo Javkin (Rosario) son algunos de los jefes comunales que insisten con el pedido a la Casa Rosada.

Intendentes del interior del país irán el martes al Congreso a reclamar por los subsidios al transporte.

Intendentes del interior del país irán el martes al Congreso a reclamar por los subsidios al transporte.

Consultado por este ítem, el exministro del Interior dijo que “no va a haber subsidios nacionales al transporte provincial”. “Estos son temas provinciales, que tienen que resolver las provincias. Podemos discutir, y estamos siempre abiertos a hacerlo, el sistema tributario nacional y de Coparticipación. Seguramente nuestro Gobierno tendrá una propuesta para reformular el sistema tributario nacional”, indicó.

En esa tónica, dijo que “no podemos declamar federalismo y pedirle subsidios a la Nación” y explicó: “El federalismo implica que la provincia recauda sus impuestos y recibe otros nacionales que son de Coparticipación y los utiliza para gestión de la provincia. Si cada vez que le hace falta, le pide subsidios a la Nación, se genera un sistema que es un jeroglífico”.

“Si cuando te hace falta plata es responsable la Nación, entonces se piden este tipo de mecanismos y se complica todo el Estado. Lo que hay que modificar son las cuestiones de fondo. Tenemos una sistema federal en la Constitución: apliquémoslo”, concluyó.