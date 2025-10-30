Funcionarios de Susana Laciar presentaron la renuncia al Gabinete tras el revés electoral: el dato y las dos versiones El martes a la noche DIARIO DE CUYO accedió a la información sobre las cartas de dimisión a la gestión capitalina. La intendente las tiene en su despacho. ¿Qué hará con ellas?

El rumor sobrevolaba el aire espeso de la Municipalidad de la Capital. El lunes, después del revés electoral del oficialismo en Capital, un grupo de funcionarios presentó la renuncia al Gabinete de la intendente Susana Laciar. El martes a la noche, DIARIO DE CUYO accedió a la información, que llegó a través de fuentes internas de la administración municipal. Hay un dato y dos versiones.

Un llamado del sector bloquista alertó a este medio sobre las renuncias. Las cartas de dimisión llegaron al despacho de Laciar como una manera de “desatar las manos” y “darle oxígeno” a la jefa comunal luego del resultado electoral del domingo. En la Ciudad ganó La Libertad Avanza. Fue el único distrito que se pintó de violeta en San Juan con el 33,76% de los votos. Más atrás, figuró el orreguismo, con el 31,27%.

Fuentes calificadas, ligadas al entorno de Laciar, confirmaron que hubo una renuncia masiva. Sin embargo, pusieron paños fríos a la situación. “Es y no es”, expresaron al respecto, “cuando firmamos el decreto de nombramiento de alguna manera también firmamos la renuncia”. Asimismo, manifestaron el equipo de prensa haría un control de daños en cuanto al discurso. Ciertamente, la idea es mostrar que no hubo una paliza en la Capital y que no hay tal crisis política. “Fue una elección nacionalizada y polarizada, pero no nos arrollaron”, graficaron.

Este jueves, a primera hora, diario Huarpe publicó una noticia con declaraciones públicas del coordinador del Gabinete de Laciar, César Aguilar. “El resultado electoral llevó a que le demos la libertad para que la intendenta tome la decisión con absoluta libertad”, dijo. Es una definición a contramano de lo que quería mostrar la gestión capitalina que buscaba desdramatizar el resultado del domingo y, sobre todo, no responsabilizarse por una cuestión nacional.

Una versión menos amigable con el Gabinete capitalino es la que aseguró que Aguilar quedó expuesto por el trabajo en la campaña. Aparentemente, Laciar evaluó cierta insuficiencia. De hecho, no hubo acuerdos políticos internos con las fuerzas del oficialismo provincial que también tienen presencia en la Capital como el equipo de Rodolfo Colombo y los colaboradores de Eduardo Cerimedo. La participación fue mínima supuestamente por la negativa de Aguilar que prefirió sostener el proselitismo con el núcleo duro de Laciar.

En off, uno de los funcionarios que presentó la renuncia comentó que “nos pusimos de acuerdo” para presentar la documentación. “En las elecciones intermedias sabemos cómo es la gente. Susana es una capitalina paladar negro y nosotros queremos que tenga las herramientas para encarar la segunda parte de la gestión porque se viene los dos años más fuertes para la continuidad en la Municipalidad”, comentó. “Se charló entre nosotros, se imprimió una nota tipo y se prsentó”, agregó, “al estilo de la época de Don Leopoldo Bravo”.

Sin embargo, de acuerdo a la información a la que accedió este diario, Laciar no aceptaría la renuncia de ninguno de los funcionarios. La intendenta agradeció “el gesto” de Aguilar, pero rechazó de plano cualquier intento. “En todo caso veré para el año que viene”, aseguró a su entorno.