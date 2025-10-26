Gastón Briozzo: “El sistema de boleta única es sencillo, que los sanjuaninos vengan a votar” El candidato a diputado nacional por Ideas de la Libertad pidió que el BUP se utilice también en las provinciales de 2027.

Gastón Briozzo, candidato a diputado nacional por Ideas de la Libertad, asistió a emitir su voto y en la ocasión resaltó el sistema de Boleta Única Papel (BUP) que debuta en estas Elecciones Legislativas 2025.

“Este sistema de la boleta única es realmente muy sencillo. Yo los invito a todos los sanjuaninos a que se animen, que se den el tiempito y vengan a expresar su voluntad porque la provincia y el país lo requieren”, afirmó.

“La verdad que es un sistema tan sencillo que espero que lo podamos replicar en la provincia e incorporarlo para las próximas elecciones de 2027 para dejar atrás la locura que tuvimos con la Ley de Lemas con 300.000 candidatos, boletas y gastos de papel. Cuando vengan los sanjuaninos a votar se van a dar cuenta la simpleza que tiene y que es el camino correcto para seguir”, cerró.