Gioja mira de reojo el “padrinazgo” de Uñac a Lozano para la Fiscalía General y quiere el consejo de la Corte El tres veces gobernador de San Juan sigue con atención la elección del nuevo jefe del Ministerio Público. Tiene un preferido y dos votos en la Legislatura para negociar.

Cualquiera que conozca aunque sea tangencialmente al tres veces gobernador de San Juan, José Luis Gioja, sabe que no está ajeno a la elección del nuevo jefe del Ministerio Público (Fiscalía y Asesoría) tras la muerte del histórico Eduardo “Jimmy” Quattropani. El exmandatario provincial tiene un favorito y también tiene dos votos en la Legislatura para negociar ya sea dentro del propio bloque Justicialista o con el oficialismo.

La terna que confeccionó el Consejo de la Magistratura está en la Cámara de Diputados de San Juan. El camarista laboral Guillermo Baigorrí, el secretario Relator Rolando Lozano y el coordinador de la Oficina Judicial Penal, Matías Senatore, están en carrera para la Fiscalía General. El debate por el sucesor de Jimmy es el parteaguas del funcionamiento legislativo actual. Todavía no empiezan las entrevistas a los candidatos -que no son obligatorias- y existen posicionamientos marcados respecto al perfil del próximo fiscal General de la Corte.

DIARIO DE CUYO hizo un repaso sobre las posturas de los bloques sobre los postulantes. Es lícito interpretar que la Casa de Gobierno tiene en la mira a Baigorrí. El juez laboral es un exsenador electo -que no asumió y dejó la banca a Roberto Basualdo- y expresidente del partido Producción y Trabajo. En tanto, el sector que responde al senador Sergio Uñac en el interior del bloque Justicialista considera a Lozano, exmano derecha de Quattropani, como el más “óptimo” para el cargo por sus características técnicas y experiencia.

La semana pasada, este medio publicó que el líder de la CGT San Juan, el diputado provincial Eduardo Cabello, es una fisura dentro del uñaquismo. El secretario General de la central obrera local planea respaldar a Baigorrí. Son años de amistad y de trabajo político común los que pone sobre la balanza. Podría cosechar apoyos de los exintendentes de Calingasta y Valle Fértil, Jorge Cipriano Castañeda y Omar Ortiz. Para eso, hay que esperar.

Esa misma espera corre para conocer la postura del presidente del Partido Bloquista, el diputado Luis Rueda, que sugirió a Senatore en una charla informal con la uñaquista Paredes, quien lo consideró, lo propuso en la Magistratura y finalmente quedó en la terna. Los cuatro votos del bloque Bloquista son decisivos para inclinar la cancha y probablemente el oficialismo provincial busque abrocharlos con negociaciones.

Hasta ahora, el único sector que había permanecido en silencio, agazapado detrás del ruido de los protagonistas, es el sector de Gioja. Pero el exgobernador tiene una opinión formada sobre el tema. El preferido para el cargo es Lozano bajo la misma idea de Uñac. Aparentemente, ambos coinciden en que es el más preparado para timonear al Ministerio Público. Sin embargo, Gioja mira de reojo el “padrinazgo” del senador sobre el secretario Relator.

En honor a la honestidad intelectual, Uñac no tomó una posición pública sobre los candidatos a la Fiscalía General. Sólo lo hizo a través de fuentes confiables que, por ejemplo, dijeron a DIARIO DE CUYO que la representante de la abogacía en la Magistratura, Valeria Torres, había hecho la individual al acompañar a Baigorrí. El senador no iba a jugar el partido por el fiscal General, pero ingresó producto del empantanamiento que sufrió el proceso de confección de la terna, con varios contratiempos. Ahora, según fuentes de contacto permanente con Uñac, podría enviar a su bloque a votar por Lozano, al menos como una actitud de contrapeso al Gobierno provincial.

Gioja, por su parte, de acuerdo a fuentes confiables, piensa que ese “padrinazgo” no solicitado por Lozano a Uñac juega en contra del secretario Relator y que lo mejor sería definir una estrategia conjunta dentro del bloque Justicialista. Pero todavía el presidente de la bancada y del partido, Juan Carlos Quiroga Moyano, no convoca a una reunión para el tratamiento de la terna. Además, el tres veces gobernador quiere el consejo de la Corte de Justicia. Principalmente de dos viejos conocidos: Marcelo Lima y Guillermo De Sanctis. Para Gioja, la opinión del máximo tribunal sanjuanino debería tomar más protagonismo en el concierto de voces alrededor de la designación del fiscal General.

Están quienes tienen en mente la posibilidad de la interna justicialista por otros medios. Es decir, terminado el proceso electoral que coronó como ganador al candidato peronista Cristian Andino, continúa la agenda de la vieja rivalidad de los accionistas mayoritarios del Partido Justicialista. Según las fuentes, Gioja no quiere quedar pegado a la decisión de Uñac sobre Lozano. Por eso, prefiere que sea la Corte quien sugiera, aconseje o deslice, el nombre para acompañar en la Legislatura. El exgobernador tiene dos votos: Graciela Seva y Mario Herrero. Con ellos, puede ingresar a las tratativas por el próximo jefe del Ministerio Público.