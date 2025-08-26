Gobierno y gremios docentes, presentes en la cuarta sesión de la tercera reunión paritaria del año Ambas partes mantendrán una ardua reunión para avanzar en cuestiones salariales.

Con la presencia de ministros del Gobierno de San Juan y representantes sindicales docentes, se reanudó una nueva reunión por paritarias. Este martes, cerca de las 15, arrancó la cuarta sesión de la tercera reunión paritaria del año.

Del encuentro participa el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez; la ministro de Educación, Silvia Fuentes; el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Educación, Mariela Lueje; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; la jefa de la Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Vanesa Débora Mestre y los asesores jurídicos de la Secretaría de Educación, Martín Recabarren y Adriana Aguirre.

En tanto, por la parte gremial; de UDAP asisten la secretaria General, Patricia Quiroga; el secretario Gremial Franco Lucero y el asesor Técnico Walter Rios. Por AMET; el secretario General, Daniel Quiroga; el secretario Gremial, Francisco Campos; el secretario Adjunto, Adrián Ruiz y por UDA; la secretaria General, Karina Navarro; el asesor Letrado Roberto Correa Esbry, la secretaria Gremial, Gisella Abrego y la secretaria Adjunta María Elena Hierrezuelo.