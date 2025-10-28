Gramajo exhibió el factor Chimbas en las elecciones y disparó el sucesorio peronista para el 2027 El exintendente y fundador del San Juan Te Quiero jugó a fondo en su departamento. Los operadores del chimbero sacaron a relucir los datos. El dirigente logró imponerse por 20 puntos de diferencia. ¿Le cuenta las costillas al resto de la lista de Fuerza San Juan?

Hay que remontarse a la presentación de candidatos ante la Justicia Electoral para encontrar el argumento final de la postulación del exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo, en el tercer lugar de la lista de Fuerza San Juan. El domingo 17 de agosto, el fundador del espacio San Juan Te Quiero, una línea interna del Partido Justicialista, aceptó ir tercero pese a un comunicado formal de la intendenta y presidenta de Junta, Daniela Rodríguez, en la que expresaba un rechazo al puesto. ¿Por qué? La idea desde el inicio fue exhibir un resultado electoral inmejorable que le diera el estatus de un accionista más del peronismo sanjuanino y lo pusiera en la mesa chica del senador Sergio Uñac y el tres veces gobernador José Luis Gioja. Una manera de posicionarse como aspirante a la Gobernación en el 2027.

El exintendente Fabián Gramajo logró un amplio triunfo en Chimbas al obtener el 44% de los votos en su departamento, lo que lo posicionó como el dirigente del peronismo con mejor rendimiento en la elección provincial. Aunque no consiguió ingresar al Congreso por la ubicación en la lista de Fuerza San Juan, su resultado fue uno de los datos más destacados de la jornada.

En Chimbas, la lista que integró Gramajo duplicó en votos al frente oficialista, con una diferencia de 20 puntos. De acuerdo con los resultados provisorios, el espacio peronista alcanzó alrededor de 23.100 votos, frente a los 12.100 votos de La Libertad Avanza y los 11.900 votos del orreguismo. El resultado, de acuerdo a la interpretación de los operadores del entorno del chimbero, consolidó al exintendente como una de las figuras con mayor peso territorial dentro del justicialismo.

El desempeño de Gramajo cobró relevancia en un contexto complejo para el Partido Justicialista, que llegó a esta elección con lo que los propios dirigentes peronistas definieron como una “unidad coyuntural”. Según manifestaron voces en off the record, durante la campaña hubo “tensiones internas” e incluso acusaron que faltó acompañamiento de la estructura provincial. Por eso, ponderaron de manera positiva que el dirigente chimbero desplegó una campaña territorial con un puerta a puerta vecinal a la vieja usanza de sus campañas anteriores.

Por su parte, de acuerdo a lo que señalaron fuentes calificadas, la intendenta Daniela Rodríguez mantuvo un perfil institucional, sin involucrarse directamente en la campaña y manteniendo el foco en la gestión local. ¿Cuál es la lectura del team San Juan Te Quiero? La distancia entre los socios políticos reforzó la lectura peronista de que el resultado en Chimbas respondió más a la estructura política construida por Gramajo en los últimos años que a una “estrategia del municipio”.

El gramajismo señaló que el mapa electoral dejó expuesta la heterogeneidad del peronismo sanjuanino. “Mientras en otros departamentos los resultados fueron discretos, en Chimbas el voto peronista se mantuvo firme”, dijeron.

De cara a lo que viene, el interrogante es inevitable: ¿se reordenará el tablero interno del justicialismo provincial? Ya no hay herederos del poder. Gioja construyó, luego Uñac heredó y después probó suerte al intentar una sucesión con su hermano, Rubén Uñac, luego de la decisión de la Corte Suprema de inhabilitar la candidatura del entonces gobernador. No surtió efecto. Dos años más tarde, la discusión sucesoria vuelve a abrirse. Ahora la pelea, al menos de momento y como la plantea el gramajismo, está en los votos. Por eso, el exintendente de Chimbas decidió competir aunque sea en el tercer lugar, para mostrar el resultado de cara a lo que viene. ¿Servirá?

Hay otros anotados para el 2027. Sin ir más lejos, sus compañeros de boleta. El exintendente de San Martín y diputado nacional electo, Cristian Andino, cabeza de la lista de Fuerza San Juan con el aval tácito de Uñac, puede -lícitamente- decir que ganó en una mayor parte de la provincia. “Pero San Martín no es Chimbas, no pesa lo mismo en cantidad de electores”, impugnaron los laderos de Gramajo. ¿Y Carlos Munisaga? El intendente de Rawson hizo lo suyo. Conservó el bastión peronista pese a la avanzada libertaria en un distrito que ya había caído antes en manos de La Libertad Avanza en el 2023. También tiene números para mostrar. “No sacó tanta diferencia”, refutaron.

Naturalmente, tal como esperaba Gramajo, el resultado obtenido en Chimbas reavivó el debate sobre quién conducirá la próxima etapa del PJ sanjuanino. En los análisis posteriores a la elección, distintos dirigentes coincidieron en que la fuerza del voto chimbero. En un peronismo que busca recomponerse, el caso de Chimbas aparece casi como una excepción y el exintendente busca que sea una señal para que una parte del pejotismo pueda realinearse por fuera de los polos de Uñac y Gioja. La discusión está abierta.