Guillermo Francos divide a los gobernadores: “No todos son lo mismo” El jefe de Gabinete buscará "convencer por lo menos a 1/3 de los diputados o de los senadores para que no ratifiquen" los proyectos previsionales.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se diferenció hoy de la crítica general del presidente Javier Milei hacia los gobernadores por el resultado de la última votación en el Senado, y aseguró: “No todos son lo mismo, hay algunos que se dedican a gastar y otros que son más austeros en la administración de los recursos públicos”.

Al día siguiente de la derrota del Gobierno en el Senado, Francos, afirmó que el Gobierno buscará “convencer por lo menos a 1/3 de los diputados o de los senadores para que no ratifiquen” los proyectos previsionales y dejó abierta la puerta a “conversar” con los gobernadores.

“El Gobierno va a vetar (los proyectos previsionales y discapacidad) y que tendrán que ir otra vez a las cámaras para su ratificación. Para ratificarlas necesitan 2/3 de cada Cámara. Trataremos de explicar por qué no son viables esas 3 leyes y confiamos en poder convencer a los diputados, por lo menos a 1/3 de los diputados o de los senadores para que no la ratifiquen”, subrayó Francos.

Con el respaldo de los gobernadores, la oposición le dio este jueves un golpazo al Gobierno en el Senado, donde se aprobó y giró a Diputados los proyectos que otorgan más fondos para las provincias al tiempo que se convirtieron en ley las propuestas previsionales, la emergencia en discapacidad y se insistió con la ayuda a Bahía Blanca. Todas las medidas tienen impacto en el superávit fiscal que defiende Javier Milei.

En diálogo con radio Mitre, el ministro coordinador destacó: “Ayer en estos dos grupos de leyes hubo unas que pasaron a Diputados que tal vez sea más dificultoso conseguir que no lo aprueben. Nosotros trataremos de que no se aprueben, que son las de (giro automático de los) ATN e impuesto al combustible”.

Luego de los cortocircuitos con los gobernadores, a los que Javier Milei acusó de querer “destruir al Gobierno nacional”, Francos les tiende un puente para seguir negociando: “Nunca creo que esté todo roto, siempre hay posibilidades de conversar. De hecho, conversamos permanentemente con los gobernadores. Incluso, con algunos gobernadores vamos a tener acuerdos electorales. Las posibilidades de conversación están siempre abiertas”.

“No todos los gobernadores son lo mismo. Algunos gobernadores se dedican a gastar y otros son más serios en la administración de los recursos públicos”, sentenció el jefe de Gabinete.

Consultado sobre los dichos de Milei acerca de haber recibido “puñales en la espalda”, el funcionario respondió: “Ayer fue una jornada muy particular en el Congreso. Varias veces estuvimos explicando cuál era el costo que tenían las reformas y pensamos que iban a tener otro resultado”.

“Las provincias siempre demandan más fondos. Se acerca el periodo electoral y los gobernadores quieren tener más recursos para enfrentar las elecciones con más disponibilidad de fondos y entonces hicieron estos planteos. Obviamente, el Gobierno no quiere desprenderse de recursos que como por ejemplo los ATN, que como dice la ley son para tratar y cubrir emergencias nacionales”, agregó.

Al aprobar por amplía mayoría la reforma en la distribución de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos, los gobernadores le enviaron un fuerte mensaje a la Casa Rosada. Las iniciativas impulsadas por los mandatarios provinciales obtuvieron 56 votos a favor entre los distintos bloques de la oposición y 1 en contra que correspondió al cordobés Luis Juez.

El Presidente ya anticipó que vetará lo aprobado por la Cámara Alta y advirtió que si se cae el veto judicializará los temas. En una postura de “talibán”, Milei atacó al Congreso al insistir con que es un “nido de ratas” o “madriguera inmunda”. Y, paralelamente, desafió a las provincias mirando las elecciones de octubre, con la ilusión de aumentar la tropa libertaria en ambas cámaras.

En ese marco, Guillermo Francos indicó que “el gobierno no va a iniciar un acción sin la fundamentación” y explicó: “Está claro que el Presidente apunta a que estas leyes que se aprobaron ayer, las que hacen a jubilaciones, no tienen indicado cómo se financian. Por la ley de administración financiera eso no es legal, no se puede hacer. El Gobierno va a judicializar eso, la va a vetar”.

“Veremos, estudiaremos los antecedentes sobre cómo se originaron esas leyes y si corresponde plantear otras objeciones, que nosotros las tenemos y habrá que ver si son procedentes o no, pero nosotros las tenemos en función de cómo se armó el tratamiento en el Senado, la autoconvocatoria a la Comisión y la autoconvocatoria a la sesión del Senado. Veremos si eso también procede. No vamos a hacer nada que no corresponda”, concluyó.