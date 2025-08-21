Habrá continuidad en el Sindicato Empleados de Comercio: Moral irá en soledad a las elecciones; se bajó la lista opositora La dirigente renovará por cuatro años más.

El Sindicato Empleados de Comercio (SEC) enfrenta en el epílogo de este año un proceso eleccionario y cuando parecía que iba haber competencia, la lista opositora que asomaba se bajó y le allanó el camino a la actual líder del gremio, Mirna Moral. Es que Jorge Sosa finalmente no presentó lista.

En términos reales, la elección se tiene que hacer lo mismo el próximo 3 de octubre aunque no haya opciones para votar, pero sirve como respaldo para la conducción sindical.

Moral llegó a la cúspide del SEC de la mano de Raúl Ávila, el histórico dirigente que comandó por años el gremio y que tuvo en Moral una especie de mano derecha, siendo secretaria Adjunta en 2016 y, un año después, tomando las riendas debido a la muerte del secretario General.

Desde ese momento, Moral conduce los destinos del gremio que defiende los intereses de los empleados del comercio sanjuanino, donde revalidó sus credenciales en 2021