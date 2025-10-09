Hubo tensión entre militantes a favor y en contra de Javier Milei en Mendoza El presidente intentó recorrer la peatonal de la Ciudad de Mendoza, luego de su visita a San Rafael. Manifestantes con pancartas y gritos se enfrentaron a los mileistas.

La visita de Javier Milei a Mendoza revolucionó la provincia, especialmente esta tarde que el presidente intentó recorrer la peatonal en pleno centro provincial, pero la gran cantidad de gente complicó el recorrido.

Miles de manifestantes que apoyan a Milei se convocaron desde temprano en los alrededores de la peatonal mientras que otro grupo de personas se manifestó en contra del mandatario con pancartas.

En #Mendoza @JMilei tuvo que cambiar su recorrido y se terminó yendo.

Frustradisimo su intento de caminar impune después de pegarle a los jubilados, robarle a las familias con discapacidad y ser financiado por los narcos.@prensaobrera @ArrepentidosLLA pic.twitter.com/dkxnx2hrOv — Martin Rodriguez (@MRodriguezGC) October 9, 2025

El “recorrido” estuvo casi inmovilizado debido a la gran cantidad de personas en la calle y Javier Milei saludó desde arriba de una camioneta a su militancia.

Con un megáfono, Milei se dirigió a las Fuerzas del Cielo, como se denomina su grupo de seguidores: “El esfuerzo valdrá la pena”, dijo.

Están puteando a Milei en Mendoza jajajajajjaj pic.twitter.com/IqGquyLogh — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) October 9, 2025

Con información de Diario Los Andes.