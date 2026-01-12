Javier Milei inauguró su nueva cuenta de X en inglés representado por un superhéroe libertario La nueva plataforma digital busca difundir sus ideas y actividades a nivel internacional.

El Presidente de la Nación, Javier Milei, oficializó el lanzamiento de sus redes sociales en inglés, a través de un posteo en “X”. El mismo dice: “Welcome to Javier Milei’s official english account. VIVA LA LIBERTAD, CARAJO…!!!“.

En la portada, el mandatario redactó: “Javier Milei’s official English account. All about Milei, his ideas, and latest news. The world needs freedom. Long Live Freedom, damn it…!!!”.

A su vez, el texto está acompañado por un video generado con Inteligencia Artificial. Musicalizado por el tema Brown Sugar de The Rolling Stones, el General ANCAP (la versión superheróica del mandatario argentino) sirve como guía de “nuestro héroe real”.

En la pieza audiovisual se puede observar su propuesta de campaña sobre la eliminación de ministerios, sus reuniones con figuras como el empresario Elon Musk y el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sus recitales, sus actos junto a sus votantes y las tapas de los diarios en los que protagonizó la primera plana.

La representación del superhéroe libertario, llamado así por su ideología cercana al anarcocapitalismo, fue parte de la campaña de Milei, quien incluso visitó eventos y convenciones junto a la actual diputada nacional, Lilia Lemoine.