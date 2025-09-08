Javier Milei reúne al Gabinete tras el duro revés en Buenos Aires El presidente trata de recomponerse tras la derrota electoral.

Javier Milei convocó a sus ministros para una reunión de Gabinete este lunes a las 9:30 en la Casa Rosada, tras la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses. Habrá otro encuentro a las 16,30, ya que algunos funcionarios no llegaban al cónclave matutino. Las reuniones buscan revisar la estrategia de campaña con miras a las elecciones legislativas nacionales de octubre.

El mandatario reconoció el domingo por la noche la derrota desde el búnker en La Plata, donde aseguró que asumirá los errores cometidos. “Vamos a corregir todo aquello en lo que nos hayamos equivocado”, afirmó, al tiempo se ratificó que no se modificará el rumbo económico y político del Gobierno.

Las elecciones en la provincia arrojaron un triunfo contundente para el peronismo, que con más del 47% de los votos retuvo todas las bancas en juego en Diputados y en el Senado, y además sumó nuevos escaños. La Libertad Avanza quedó relegada a más de 13 puntos de distancia, un resultado que representó un golpe político para la gestión nacional.

En el escenario de La Plata acompañaron a Milei el vocero Manuel Adorni, los ministros Patricia Bullrich, Mario Lugones, Luis Petri, Federico Sturzenegger y Mariano Cúneo Libarona. Además del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el armador político Sebastián Pareja.

Más allá del traspié, el Presidente insistió en que no habrá cambios en la orientación económica. “El rumbo por el cuál fuimos elegidos en 2023 no se va a modificar, se va a redoblar”, dijo, y destacó la política de equilibrio fiscal, desregulación y lucha contra la inseguridad.

Con la mirada puesta en octubre, Milei sostuvo que la derrota será un punto de partida. “Es un piso desde el cual empezaremos a trabajar de cara al 26 de octubre”, aseguró, al tiempo que prometió acelerar las reformas impulsadas por su Gobierno.