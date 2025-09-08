Javier Milei se reunió con su gabinete durante dos horas tras el revés electoral Se espera una profunda revisión y autocrítica. Esta tarde tendrá una segunda reunión. “Vamos a corregir todo aquello en lo que nos hayamos equivocado”, dijo el Presidente anoche.

Tras sufrir una derrota de magnitudes en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei llamó a una doble reunión de Gabinete este lunes: una por la mañana, una a las 09:30 horas y otra a las 16:30 horas. Ambos encuentros fueron convocados en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada.

Se espera una fuerte autocrítica al interior del Gobierno y se espera una redefinición de cómo seguirá la gestión de cara a los comicios nacionales de octubre.

Milei llegó a la Casa Rosada a las 8:30 de la mañana para asistir a la primera reunión de Gabinete que convocó para el lunes postelectoral. Antes lo habían hecho la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni. Para este primer encuentro asistieron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Gerardo Werthein (Cancillería), Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia).

A diferencia de lo que suele suceder, de los primeros en llegar a la Casa de Gobierno fue el asesor presidencial Santiago Caputo, quien llegó al mismo tiempo que Werthein, con quien se fue a su despacho a reunirse veinte minutos antes de la reunión. También se hicieron presentes la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, uno de los principales perdedores en el balance de la elección de ayer.

El único ausente era el ministro de Economía, Luis Caputo, que se presumía que estaba reunido con su equipo económico para afrontar la ardua jornada cambiaria y financiera que se le avecinaba al Gobierno.

El objetivo estuvo puesto analizar lo que sucedió en los comicios bonaerenses y en repensar la estrategia de cara a los comicios de octubre, que son clave para que el Ejecutivo alcance la representación necesaria en el Congreso para poder impulsar sin tantos impedimentos las reformas que propone.

La primera reunión duró dos horas y los ministros se retiraron sin hacer comentarios. Minutos después ingresaron el ministro de Economía, Luis Caputo, y su secretario de Finanzas, Pablo Quirno, para participar de una reunión con autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que Milei tenía agendada previamente.