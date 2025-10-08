José Luis Espert pidió licencia como legislador hasta el final de su mandato Adujo “por motivos particulares”. El legislador de LLA ya se había bajado de la candidatura y de la comisión de Presupuesto, que lideraba.

José Luis Espert pidió licencia hasta el final de su mandato como diputado nacional de La Libertad Avanza. Será hasta el 8 de diciembre, “por motivos particulares”. El legislador de LLA ya se había bajado de la candidatura para renovar su banca como cabeza de lista en Provincia para las elecciones del 26 de octubre y de la comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, que lideraba.

Espert le envió una breve nota al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, en la que le anunció formalmente su decisión: “Por medio de la presente, me dirijo a usted a fin de solicitar licencia por motivos particulares desde el día de hoy, 8 de octubre, hasta el 8 de diciembre del corriente año”.

La decisión del economista libertario se conoció a poco de empezada la sesión en Diputados en la que la oposición busca limitar el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) del Gobierno, una herramienta fundamental para el presidente Javier Milei, ya que el oficialismo tiene minoría parlamentaria en ambas cámaras legislativas.

A su vez el kirchnerismo en Diputados había anticipado que impulsaría el desplazamiento de Espert de la Cámara de Diputados. Previo a la licencia del libertario, el diputado de Unión por la Patria, Pablo Carro, dijo en declaraciones a Yo no fui, por Radio Con Vos: “Más tarde o temprano es lo que vamos a estar discutiendo, con seguridad”