José Luis Espert renunció a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados El legislador oficialista presentó esta mañana una nota a Martín Menem. La oposición presionaba para forzar su salida tras el escándalo desatado por su relación con Fred Machado.

José Luis Espert renunció a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. La decisión fue oficializada esta mañana, a través de una nota presentada ante el presidente de la Cámara, Martín Menem.

Espert no sólo integraba la Comisión de Presupuesto, también la presidía, y la oposición pretendía su salida por los vínculos del diputado libertario con el empresario Fred Machado, sospechado en una causa de narcotráfico en Estados Unidos.

Este fin de semana, Espert declinó su postulación a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Tras su salida, el oficialismo pretende que Diego Santilli encabece la nómina. La decisión debe ser aprobada por la Justicia.

En su lugar en la Comisión de Presupuesto, el oficialismo está pensando en entronar como presidente a Bertie Benegas Lynch, uno de los pocos economistas que milita en las fuerzas libertarias en la Cámara Baja.

Según las fuentes consultadas, la definición sobre Benegas Lynch se terminará de tomar en una reunión de la denominada “mesa política” pautada para mañana a la tarde, de la que participará el presidente de la Cámara, el diputado Menem. Pero casi nadie duda que ese será el cambio luego de que el Presidente Javier Milei lo señalara al economista para ese cargo en una entrevista realizada anoche.