José Luis Gioja sobre la lista del PJ: “No es trabajar para el candidato, es trabajar para el proyecto” El exgobernador respaldó al proyecto colectivo del frente Fuerza San Juan que conforman Cristian Andino, Romina Rosas y Fabián Gramajo.

José Luis Gioja, el exgobernador y todo un referente del Partido Justicialista, salió este lunes a respaldar a los candidatos del partido de cara a las Elecciones Legislativas de octubre. Gioja habló en Radio Colón donde brindó su total respaldo: “Esta lista, representa el pensamiento de este sector”, expresó.

Consultado sobre si apoyaba la lista conformada por Cristian Andino, Romina Rosas y Fabián Gramajo, Gioja comentó: “Si la apoyo, porque yo soy justicialista. Soy parte de Fuerza Patria, de Fuerza San Juan. Este me tiene que gustar porque representa el pensamiento de este sector”.

Metido de lleno en las elecciones, el exgobernador de San Juan, apuntó: “Cada voto de un legislador nacional, sea senador o sea diputado, en este esquema que vivimos, va a valer muchísimo”, remarcó. Además, convocó a la militancia: “Hay que trabajar por el proyecto y no solo por el candidato. No es trabajar para el candidato, es trabajar para el proyecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacerle entender a nuestros compañeros?”, comentó.

El exfuncionario y todo un referente para el justicialismo, volvió a referirse a la unión del frente de cara a la contienda electoral: “En una realidad de tercio, donde el objetivo primordial es que es todos trabajando para uno”.