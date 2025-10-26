José Luis Gioja: “Votando sin bronca y con mucha esperanza” El exgobernador asistió a emitir su voto en Rawson.

El exgobernador José Luis Gioja concurrió a votar cerca del mediodía en la escuela Cecilio Ávila, en el barrio Capitán Lazo en Rawson como lo hace habitualmente.

Saludó a la gente, conversó con las autoridades de mesa y no olvidó ponerse su campera roja, la prensa que ha sido cábala en cada elección.

“Votando sin bronca y con mucha esperanza de que nos va a ir mucho mejor” posteó en sus redes junto a una foto suya emitiendo el voto.

El referente justicialista aseguró a la prensa que notó a la gente con “falta de entusiasmo” en la jornada electoral y consideró que es tiempo de dejar de lado “los insultos insultos, basta de castigar a jubilados, a discapacitados; por un San Juan activo, que contenga a todos los sanjuaninos” deseó el dirigente.

“Que sea transformador para que a San Juan le vaya bien y al país le vaya bien” dijo finalmente Gioja.