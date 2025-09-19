José Peluc tras la sesión en Diputados: “Qué cada peso se destine a mejorar la salud” El diputado libertario se pronunció tras el rechazo de los vetos de Javier Milei al financiamiento universitario y la ley de emergencia pediátrica.

El diputado nacional de La Libertad Avanza, José Peluc emitió un comunicado luego de la sesión de Diputados en la que la mayoría aprobó el rechazo a los vetos del presidente Javier Milei.

“El Hospital Garrahan ha recibido un aumento presupuestario del 274% en el último año y medio, superando ampliamente la inflación, que fue del 150% en el mismo período. En 2023, el incremento presupuestario fue del 137%, frente a una inflación anual del 211%. Estas cifras demuestran que el problema del hospital nunca fue solo de recursos, sino de gestión y eficiencia” sostuvo.

Y agregó: “el Ministerio de Salud abrió licitaciones transparentes en los servicios de seguridad, limpieza y alimentación, lo que permitirá proyectar un ahorro de más de 1.000 millones de pesos en este semestre. Ese dinero será destinado a mejores salarios, nuevas obras y equipamiento para modernizar el hospital. Estas medidas buscan garantizar que cada recurso llegue efectivamente a los pacientes y al personal médico”.

Peluc, además, aseguró que “durante años, ciertas prácticas sindicales definieron contratos, cantidad de personal y condiciones de trabajo de manera irregular, generando sobrecostos y desviando recursos. Las medidas votadas buscan terminar con privilegios, desvíos y contratos sobredimensionados, asegurando que los fondos públicos sean administrados con transparencia y eficiencia”.

Finalmente, el diputado refirmó su compromiso con los sanjuaninos y con todos los argentinos: “Mi responsabilidad es trabajar para que cada peso se destine a mejorar la salud, y que los hospitales cumplan su función con transparencia, eficiencia y calidad en la atención”.