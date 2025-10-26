Juan José Orrego: “Orgulloso de ejercer mi derecho a elegir” El intendente de Santa Lucía cumplió con el deber cívico en la escuela Carlos Pellegrini.

El intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego concurrió a votar por la mañana en la escuela Carlos Pellegrini.

“Hoy más que nunca, orgulloso de ejercer mi derecho a elegir. Con responsabilidad y compromiso, cumplimos con nuestro deber”, posteó en sus redes, junto a su imagen emitiendo su voto.

En contacto con la prensa, el intendente aseguró que sintieron “mucho cariño, mucho respeto por parte de la gente hacia el gobierno, con una imagen del Gobernador muy positiva”; por lo que dijo esperar que esa aceptación “se pueda trasladar en las urnas a nuestro querido vicegobernador y candidato a diputado.”