La CGT San Juan marcó posición sobre la reforma laboral: “Si es para quitar derechos y beneficiar sólo a las empresas, no la vamos a acompañar” El secretario general de la CGT en San Juan cuestionó los planteos del oficialismo nacional sobre cambios en la legislación laboral.

El secretario general de la CGT en San Juan, Eduardo Cabello, se refirió a las versiones sobre una nueva reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y manifestó su preocupación por la falta de definiciones concretas. “Desde el principio se habló de una reforma, pero todavía no está claro qué quieren hacer. Van soltando algunas cosas, pero en la realidad no hay nada efectivo todavía”, señaló en Radio Light.

Cabello sostuvo que los cambios propuestos “no son estructurales” y que el verdadero problema pasa por la falta de empleo y de políticas industriales. “Si hablamos de una reforma de fondo, primero tiene que haber trabajo, que se genere empleo y que crezca la industria. No se puede decir que el problema del país es la industria del juicio laboral, porque la culpa no la tiene el trabajador”, expresó.

El dirigente sindical advirtió que detrás de algunos puntos que se discuten “se busca que la gente no tenga derecho a quejarse ni quién defienda su posición”. Además, cuestionó la ausencia de un plan económico que dé previsibilidad: “Siguen en campaña y no se ve una posibilidad cierta de que el trabajo aumente. Todo se está encerrando en la fábrica, y lo que se consume entra de afuera”.

Respecto de los rumores sobre flexibilización de vacaciones, banco de horas y extensión de la jornada laboral a 12 horas, Cabello consideró que son planteos que ya se vienen discutiendo “hace mucho tiempo”.

“Algunas cosas ya se aplican parcialmente, pero si no hay control del Estado, los empresarios no van a cumplir ni siquiera con las leyes que ellos mismos promueven. Si sirve para mejorar el bienestar de la gente, bienvenido, pero hay que ver dónde está la trampa”, advirtió.

Por último, el secretario general de la CGT sanjuanina remarcó que el movimiento obrero está dispuesto al diálogo, pero con límites claros. “No le tenemos miedo a una reforma, pero tiene que ser para mejorar. Si es para quitar derechos y beneficiar sólo a las empresas, no la vamos a acompañar. Hoy las pymes se están muriendo, las empresas están cerrando y todo lo que entra viene de afuera. Lo que necesitamos es trabajo, no menos derechos”, cerró.