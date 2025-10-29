La CGT sanjuanina bancó a la referente de los judiciales que perfila para la conducción nacional e hizo un gesto sobre Karina Milei El líder de la central obrera en San Juan, el diputado nacional Eduardo Cabello, estuvo con la secretaria Adjunta del gremio judicial, Maia Volcovinsky.

Mientras la atención sigue en los resultados de las elecciones legislativas, el movimiento obrero se prepara para una definición clave: la renovación de autoridades de la CGT nacional, prevista para el 5 de noviembre. En medio de las negociaciones para lograr una lista de unidad, surgió el nombre de una mujer con fuerte respaldo sindical: Maia Volcovinsky, la número dos de Julio Piumato en la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN).

Este martes, la CGT San Juan, encabezada por Eduardo Cabello, le dio un espaldarazo político a la porteña de 43 años. El secretario General de la delegación de la central obrera, secretario general de la UOCRA local y diputado provincial participó del encuentro de mujeres sindicales realizado en la sede sanjuanina, en Capital, donde posó junto a Volcovinsky y ratificó su apoyo a la posible candidatura.

Cabello, alineado con el líder nacional de la UOCRA, Gerardo Martínez, —uno de los principales articuladores del futuro esquema de conducción cegetista y con una posición “dialoguista” con la Casa Rosada—, “bancó” públicamente a la dirigente judicial, quien suena fuerte entre los sectores que buscan renovar la cúpula sin repetir el formato de triunvirato que marcó los últimos años.

El encuentro no estuvo exento de un gesto político con mensaje. Ante las cámaras de DIARIO DE CUYO, Cabello y Volcovinsky levantaron tres dedos, en una referencia un tanto irónica al “3%” que se menciona en torno a las presuntas coimas que salpican a Karina Milei, hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia.

“Estamos rodeados de 190 mujeres dirigentes sindicales de 38 organizaciones. Hay quince secretarias Generales de delegaciones regionales de sus sindicatos. El nivel de organización y representación que tienen las mujeres a lo largo y ancho del país tiene que reflejarse en las estructuras. Acá, de 38 gremios, quince son mujeres las secretarias Generales. Esperamos que la renovación nacional recepte esta realidad que estamos haciendo visible”, dijo Volcovinsky a este medio.

En la carrera por la nueva conducción de la CGT, además de Volcovinsky aparecen Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Vidrio). Sin embargo, las definiciones finales se concentrarán en la mesa chica cegetista, donde confluyen los “gordos”, los independientes y el moyanismo, con Martínez como figura decisiva. No son pocos los dirigentes que lo mencionan también como posible futuro conductor de la central.