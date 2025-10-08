La conexión entre el abogado de Fred Machado y un exdiputado sanjuanino El representante legal del empresario vinculado al narcotráfico es Francisco Oneto. En abril del 2022 colaboró con un exlegislador del PRO de San Juan.

El nombre de Francisco Oneto volvió a ocupar titulares tras conocerse que es el abogado que quiso evitar la extradición de Fred Machado, el empresario argentino acusado de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos. Su nombre no es desconocido para un sanjuanino: en 2022, el exdiputado del PRO y excandidato a gobernador, Eduardo Cáceres, compartió una acción judicial con él y difundió el hecho públicamente en redes sociales.

En aquella publicación, realizada en abril de 2022, Cáceres escribió: “Buscando justicia imparcial. Junto al doctor Francisco Oneto presentamos un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a favor de un formoseño condenado sin pruebas”. La foto que acompañaba el texto mostraba al exlegislador sanjuanino junto al abogado, con la Plaza Lavalle de fondo.

La colaboración entre ambos ocurrió meses antes de que Oneto ganara visibilidad nacional como referente libertario y candidato a vicegobernador bonaerense por La Libertad Avanza, acompañando a Carolina Píparo en la fórmula impulsada por Javier Milei.

En ese momento, Cáceres, luego candidato a gobernador de San Juan, y Oneto, tenían un tema en común: el cuestionamiento a la violencia de género y la búsqueda de una ley contra las “falsas denuncias”. Durante esos años, el sanjuanino tuvo consideraciones tales como: “Las leyes actuales de violencia de género excluyen a los varones inocentes. Hay tanta sensibilidad cuando se presume que hay una mujer víctima de violencia que se inicia todo un aparato, apoyado por redes sociales, tapa de medios y minutos de TV, que en la mayoría de los casos cuando son falsas denuncias se extingue la posibilidad de defenderse”.

Uno de los motivos de Cáceres para avanzar con la temática era la propia experiencia. El exlegislador macrista tuvo un litigio con la excandidata a intendenta de Rawson y exvicepresidenta del PRO, Gimena Martinazzo, quien lo denunció por violencia de género. El dirigente fue sobreseído por la Justicia en la causa.

“El informe médico demostró que las lesiones de la denunciante fueron realizadas antes y después de salir de mi casa. Las cámaras de seguridad fueron claves, como la ubicación de los celulares de dos personas que estuvieron juntas horas antes que la denunciante estuviera en mi casa y después de realizar la denuncia. La tecnología es lo que está salvando a gente que, como yo, fue denunciada falsamente”, dijo a Radio Sarmiento en agosto del 2022.

En medio de ese ajetreo, Cáceres tomó contacto con Oneto, quien ya militaba el concepto de la “falsa denuncia”. Hoy, el abogado bonaerense es una figura central en el caso Machado, cuya extradición a los Estados Unidos fue recientemente autorizada por el presidente Javier Milei. El mandatario instruyó a la Cancillería y a la Secretaría Legal y Técnica para avanzar con el proceso, dando cumplimiento a la resolución judicial.

MIRA TAMBIÉN Banco San Juan reinauguró su sucursal en Jáchal con tecnología de última generación

Oneto, conocido por su estilo mediático y polémico —en sus redes se define como “abogado nivel Dios”—, presentó en 2024 un escrito ante la Corte Suprema para frenar la extradición del empresario.

Egresado de la Universidad de Buenos Aires y especialista en Derecho Penal y Criminología, Oneto ha participado en varios casos de alto impacto mediático: fue parte de la defensa de Máximo Thomsen, uno de los condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, representó al médico Leopoldo Luque en la causa por la muerte de Diego Maradona, y asesora al fundador de Generación Zoe, Leonardo Cositorto.