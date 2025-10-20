La Corte de Justicia definirá un nuevo fiscal General subrogante tras 90 días de vacancia Los ministros de la Corte firmarán la acordada con el nombre del jefe interino del Ministerio Público. Todo indica que será, nuevamente, Daniel Galvani. Las razones.

El lunes 21 de julio a las 4.40, murió el fiscal General de la Corte Eduardo Quattropani, más conocido como Jimmy entre judiciales, políticos y periodistas. Después de 32 años al frente del Ministerio Público (Fiscalía y Asesoría Oficial) quedó vacante uno de los puestos de mayor peso en el Poder Judicial sanjuanino. Esta semana, la Corte deberá designar a un nuevo subrogante.

El mismo día del fallecimiento, de acuerdo al reglamento interno del Ministerio Público, hubo un sorteo entre los fiscales para designar al reemplazo interior de Quattropani. Fruto del azar, la coincidencia o algo más, salió el nombre de Daniel Galvani, el mismo que había estado como subrogante durante los últimos meses de enfermedad del jefe. Quedó en el mismo cargo. Pero en los próximos días, se termina el plazo: los 90 días desde la fecha de vacancia.

Finalizado el lapso legal, la Corte de Justicia tiene la potestad de nombrar al siguiente fiscal General interino. De acuerdo a fuentes judiciales, la novedad estará pronto. Es más, parece que la acordada ya está firmada por la presidenta y los ministros: Adriana García Nieto, Marcelo Lima, Daniel Olivares Yapur, Guillermo De Sanctis y Juan José Victoria. ¿Quién es el elegido del máximo tribunal? Todo indica que Galvani tendrá otra vez la tarea de conducir el Ministerio Público de manera administrativa.

Galvani es un abogado formado en la Universidad Católica de Cuyo que construyó una carrera sostenida dentro del fuero penal. Hoy se desempeña como fiscal de Cámara y subroga el cargo de fiscal general de la Corte. En 2016, la Cámara de Diputados lo nombró titular de la Fiscalía de Instrucción N° 4, y en 2019 fue promovido a fiscal de Cámara N° 3.

El fiscal es el encargado, antes por decisión de Quattropani, luego por sorteo interno, y ahora por resolución de la Corte, de timonear la Fiscalía General hasta que la Legislatura provincial nombre al verdadero sucesor. Son tres los profesionales en carrera: el camarista laboral Guillermo Baigorrí, el secretario Relator Rolando Lozano y el coordinador de la Oficina Judicial Penal, Matías Senatore.