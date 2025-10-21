La Corte de Justicia tomó juramento al Fiscal General provisorio El Dr. Daniel Mario Galvani fue designado provisoriamente en el cargo.

La Presidenta de la Corte de Justicia, Dra. Adriana García Nieto, junto al Ministro Dr. Guillermo Horacio De Sanctis, y la Defensora General, Dra. Mónica Sefair, tomó juramento con carácter provisorio al Dr. Daniel Mario Galvani, para que cumpla funciones en la Fiscalía General de la Corte de Justicia.

El acto de juramento se realizó el 21 de octubre en la Sala de Situación y Acuerdos de la Corte de Justicia.

El Secretario Administrativo Dr. Javier Vera dio lectura a la providencia de la Corte de Justicia, conforme lo previsto en el artículo 206 de la Constitución Provincial y el inciso 5° del artículo 24 de la Ley Nº 2352-O, por el que la Corte de Justicia queda habilitada para cubrir dicho cargo, con carácter provisorio, hasta que se produzca la designación del titular por parte del Poder Legislativo de la provincia.

La Presidenta de la Corte de Justicia, Dra. García Nieto, le tomó Juramento de Ley al Dr. Galvani y manifestó: “En usted, Dr. Galvani, agradecer a cada uno de quienes integran el Ministerio Público por el trabajo cotidiano, por la responsabilidad, por la apuesta y, sobre todo, por la confianza y por seguir los liderazgos. Y, es cierto que esta designación es con carácter provisorio y es durante un tiempo, hasta que la Cámara de Diputados designe al próximo Fiscal General, pero también es cierto que usted lo ha hecho ya de manera excelente durante todo este tiempo, y nosotros confiamos en que el tiempo que sigue, que continúa, va a ser así, y también cuando continúe sus funciones como Fiscal de Cámara va a seguir, como lo ha hecho durante todos estos años, al servicio del Poder Judicial. (…) Con la enfermedad primero del doctor Quattropani, y luego con su fallecimiento, si algo demostró el Ministerio Público, como parte del Poder Judicial, es que aún ante las mayores adversidades, tuvieron claro lo que hay que hacer, hacia dónde hay que ir y qué cosas hay que resolver. Por eso es una oportunidad para agradecer el haber puesto las manos y el corazón para que eso siguiera funcionando”.