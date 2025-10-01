La Corte tomó juramento a Silvana Romero Meglioli como nueva jueza de Familia

La Corte de Justicia de San Juan oficializó este miércoles la asunción de la doctora Silvana Lorena Romero Meglioli como jueza de Familia, tras la designación que semanas atrás aprobó la Cámara de Diputados.

El acto se realizó el 1 de octubre en la Sala de Situación y Acuerdos de la Corte y fue encabezado por la presidenta, Adriana García Nieto, junto a los ministros Daniel Olivares Yapur, Juan José Victoria, Guillermo Horacio De Sanctis y Marcelo Jorge Lima. También participaron el fiscal general subrogante, Daniel Galvani, y la defensora general, Mónica Sefair, quienes formaron parte de la ceremonia de juramento.

En la ocasión se dio lectura a la Resolución Nº 161-2025 de la Cámara de Diputados y a la Providencia de la Corte de Justicia, documentos que avalan la designación según lo establece la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de Tribunales.

Abogada egresada con medalla de honor de la Universidad Nacional de San Juan, Romero Meglioli cuenta con especializaciones en el fuero de Familia y una larga trayectoria dentro del Poder Judicial, donde se desempeñaba como secretaria en una Defensoría oficial. Su designación cubre la vacante dejada por el fallecimiento del juez Gustavo Almirón.

Tras el juramento, García Nieto brindó unas palabras en las que destacó la trayectoria de la nueva magistrada y la importancia de su mirada en la materia. “La Corte recibe a la nueva jueza en un fuero que mantiene firme su compromiso de respuesta. Su perspectiva está puesta en la vulnerabilidad como una preventora del daño”, expresó la presidenta.

Romero Meglioli firmó el acta de asunción y recibió el diploma y el sello oficial. El acto contó con la presencia de familiares, amigos y funcionarios judiciales que acompañaron su incorporación.

La flamante jueza fue elegida el 18 de septiembre, cuando el Poder Legislativo aprobó la terna elevada por el Consejo de la Magistratura. Inicialmente se habían postulado 55 abogados, de los cuales quedaron como finalistas Ana Martina Dai Pra, Ricardo Daniel Romero y Romero Meglioli, quien obtuvo la mayoría de votos tras la propuesta de la diputada radical Alejandra Leonardo.