La Cruzada Renovadora confirmó a todos sus candidatos: la lista la encabeza Alfredo Avelín, hijo del histórico dirigente sanjuanino El histórico partido jugará en soledad.

La Cruzada Renovadora decidió jugar en las próximas elecciones legislativas en San Juan y lo hará en soledad, luego de varias charlas con otros espacios que no llegaron a buen puerto.

El histórico partido, fundado por Don Alfredo Avelín (exlegisaldor y exgobernador), oficializó hoy a sus candidatos en una contienda que tiene en la provincia a tres frentes que, a priori, parecen copar la atención: LLA, Por San Juan (el orreguismo) y Fuerza San Juan (peronismo y aliados), aunque se esperan que en la boleta única papel haya unas 10 opciones para los sanjuaninos.

En rigor, estos son todos los candidatos de la Cruzada Renovadora:

Titulares

1- Alfredo Avelín

2-Carmen Chimino

3- Alejandro Gómez

Suplentes

1- Rosa Ana Aguirre

2- José Marcelo Pereyra Cuevas

3- Laura de Sisterna

“Alfredito”, como cariñosamente en su entorno le llaman, condujo los destinos de la Municipalidad de la Capital, entre otras obligaciones que tuvo en la función pública.

“Nuestro compromiso en con la gente, con cada sanjuanino”, esgrimieron desde el emblemático partido provincial.