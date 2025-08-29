La curiosa respuesta del senador Uñac cuando le consultaron sobre su sueldo de más de $10 millones: “Yo no me fijo en los haberes” Hace unos días, se confirmó un nuevo aumento.

Los senadores verán un nuevo incremento automático en sus dietas, que a partir de noviembre alcanzarán los $ 10.216.000 brutos. Este ajuste se aplica tras el cierre de la paritaria del personal del Congreso y repercutirá en los salarios brutos de los legisladores a fin de año.

Actualmente, aquellos senadores que renunciaron al último incremento percibían poco más de $ 9 millones, mientras que quienes no lo hicieron cobraban $ 9,5 millones.

Entre los sanjuaninos, dos senadores que sí cobrarán estos más de $10 millones serán los kirchneristas Sergio Uñac y María Celeste Giménez, de acuerdo que el libertario Bruno Olivera dijo tiempo atrás renunció a algunos de los aumentos que hubo.

Anoche, en la presentación de la lista de candidatos del PJ, el senador Uñac fue consultado por Telesol por su sueldo y respondió de una forma curiosa: “Yo no me fijo en los haberes. Cuando venga Victoria Villarruel hay que preguntarle a ella, ella seguro podrá responderla (a la pregunta del aumento)”