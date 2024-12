La denunciante de Bloch, tras el pedido de destitución: “No inventé ni una sola palabra” La víctima aseguró que si llegó hasta estas instancias fue porque "nunca bajó los brazos".

Este jueves el Consejo Superior resolvió, por amplia mayoría, avanzar con el pedido de destitución del decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Rodolfo Bloch, quien enfrenta acusaciones de acoso sexual y laboral por parte de una empleada de la institución. En este sentido y en diálogo con Radio Sarmiento, la denunciante habló y aseguró que “es un alivio después de dos años”.

“Dos años de la peor pesadilla que cualquier persona o mujer tiene que atravesar y si llegué hasta acá fue porque nunca bajé los brazos. Nunca mentí ni inventé una sola palabra”, expresó sobre el video que publicó el decano sobre el hecho.

Asimismo, sostuvo que sintió “vergüenza ajena escucharlo” porque ella asegura que “él sabe todo el daño que me ha hecho”. “Me cortó mi carrera profesional, me cortó mi vida porque tuve que tomarme una licencia”, destacó.

Asimismo, avanzó en las declaraciones y aseguró que “voy estar hasta las últimas consecuencias, hasta que se haga justicia”. La víctima dijo que tras la decisión del Consejo Superior sintió algo que “no podría describirlo en palabras porque es algo que vengo luchando” y sentenció que “despues de mi caso se sumaron unos más, algunos a Bloch y a otras personas, que usan sus cargos”.

“Me parece tan bajo hacer uso y abuso de esas funciones. Yo me he sentido ninguneada, yo concursé mi cargo no es algo político. No me gusta la política y ahora siento que por primera vez van a hacer lo que corresponde”, manifestó.

Finalmente, sobre el video que publicó Bloch sostuvo que “yo fui secretaria privada de él y sé cómo se maneja. Sé de qué manera presiona o manipula a la gente”.