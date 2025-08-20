La orreguista Picón adelantó que votará en contra del veto al aumento a los jubilados y emergencia en discapacidad

El presidente Javier Milei enfrenta hoy una prueba de fuego en el Congreso cuando se trate el veto a la prórroga de la moratoria previsional, la actualización de los haberes previsionales y del bono, además de la Emergencia en Discapacidad. De todas las leyes vetadas, la Emergencia en Discapacidad es la que tiene más chance de sobrevivir. Es que, al momento de su aprobación, el impulsor del texto, el diputado Daniel Arroyo (UP) hizo concesiones para garantizarse que la media sanción salga con los dos tercios de los votos.

En este sentido, la diputada nacional del orreguismo, Nancy Picón, adelantó que votará en contra del veto presidencial. “Vamos a insistir en la ley de emergencia en discapacidad y lo que tiene que ver con jubilaciones y moratoria”, dijo la legisladora en una entrevista en Radio Light.

Y agregó “entendemos que es necesario en el caso de la ley de discapacidad que desde el 2024 no se actualiza el nomenclador. Por lo tanto, a las familias que tienen que salir a buscar la ayuda en el Estado y tiene que haber un estado presente”.

Para Picón, avanzar con estas medidas no hace “temblar” el equilibrio fiscal y que, por el contrario, “tiene que ver con prioridades. La prioridad deben ser los jubilados, la prioridad debe ser eh la discapacidad, la prioridad debe ser la universidad. ¿Por qué? Y bueno, porque son el pasado y el presente y al pasado se los respeta”.

Además, le lanzó un dardo a la gestión mileísta al decir que “cada vez que no hemos votado de la manera que ellos proponían, se ha enojado un poco (…) nosotros no estamos pensando en el enojo del Ejecutivo Nacional”.