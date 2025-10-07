La Junta Electoral convocó de urgencia al Gobierno y partidos por la reimpresión de las boletas bonaerenses Es tras el reclamo de La Libertad Avanza para reemplazar en la cabeza de su lista a Espert por Santilli. Solicitó al ministro del Interior, Lisandro Catalán que determine el costo.

La Junta Electoral activó un procedimiento de urgencia tras el pedido de la Alianza La Libertad Avanza para reimprimir la totalidad de las boletas únicas papel de cara a las elecciones del 26 de octubre, tras la renuncia de José Luis Espert y la solicitud de su reemplazo por Diego Santilli. Ese cambio, presentado por los apoderados de la fuerza política del oficialismo, obligaría a reemplazar todas las boletas ya impresas para el distrito más grande del país.

La decisión de la Junta Electoral no se limitó a analizar el planteo de La Libertad Avanza, sino que dispuso un mecanismo de consulta y control que involucra a todos los actores del proceso electoral. En primer lugar, la autoridad judicial resolvió “correr traslado de la presentación a despacho a la totalidad de agrupaciones habilitadas a participar en las próximas elecciones nacionales”, otorgando plazo hasta mañana, a las 8:30, para que las fuerzas políticas se pronuncien sobre el pedido de reimpresión.

Ante la decisión de Espert de renunciar, que se efectivizó ayer, tras el escándalo político por sus vínculos con un empresario investigado por narcotráfico en Estados Unidos, se presentaron una serie de reclamos ante el juez federal N° 1 de La Plata, Alejo Ramos Padilla, que tendrá a su cargo dirimir el pedido.

De este modo, la Junta aseguró que busca garantizar que cualquier decisión que afecte la oferta electoral en la boleta única papel cuente con la participación y el conocimiento de todas las agrupaciones involucradas.

Respecto a la reimpresión, la Junta Electoral requirió un informe detallado sobre “la cantidad de ejemplares de boletas únicas papel recibidas y estado de revisión y procesamiento; así como el procedimiento pendiente para su entrega en plazo oportuno a las autoridades de mesa y plazos requeridos para cumplir adecuadamente cada instancia”. Este relevamiento es clave para dimensionar el impacto de la medida y los tiempos disponibles para su ejecución.