La justicia abrirá hoy el celular de Alberto Fernández Peritarán también la tablet del ex presidente. Es para obtener las conversaciones con Fabiola Yañez, su ex pareja. Lo ordenó el juez Ercolini en la causa por violencia de género en la que el ex jefe de Estado tiene un procesamiento confirmado

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio