En San Juan, la Justicia electoral registró cuatro denuncias pero “ninguna de gravedad” Serán analizadas para darle seguimiento.

El debut de la Boleta Única Papel (BUP) en San Juan fue, en general, con total normalidad. De todos modos, la Justicia electoral en San Juan registró cuatro denuncias por supuestas irregularidades en los comicios.

Pablo Oscar Quirós, juez Federal con competencia electoral en San Juan, se mostró conforme con el desarrollo de la elección y confirmó que las denuncias serán evaluadas aunque reconoció que “ninguna es de gravedad”.

Había en la previa mucha expectativa por el debut de la BUP, por desconocimiento de la ciudadanía e incluso las autoridades hicieron mucho énfasis en la capacitación a quienes iban a estar al frente de la mesa.