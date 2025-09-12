La Justicia Federal abrió la convocatoria para que profesionales de distintas áreas se inscriban como peritos oficiales y puedan desempeñarse en causas que se tramitan en el fuero nacional y federal.
Según informó el Juzgado Federal de San Juan, la inscripción está dirigida a peritos varios, contadores, licenciados en Administración de Empresas y martilleros, quienes deberán cumplir con los requisitos legales y reglamentarios vigentes.
Inscripción online y plazos
Los interesados deberán inscribirse o reinscribirse entre el 1° de septiembre y el 1° de noviembre de cada año, de acuerdo con lo establecido en la Acordada 02/2014 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El trámite se realiza de manera online, a través del Sistema Único de Administración de Peritos y Martilleros de la Justicia Nacional y Federal (SUAPM), disponible en el sitio oficial de la Corte: www.csjn.gov.ar. Una vez completada la inscripción, el sistema emitirá una constancia electrónica para el profesional.
Quiénes pueden anotarse
La convocatoria alcanza a quienes deseen incorporarse en el listado de peritos y cumplan con las exigencias legales y reglamentarias. La inscripción se efectúa en las Cámaras de Apelaciones en las que el profesional quiera desempeñarse.