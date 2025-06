“La Justicia metió la nariz donde no la tiene que meter”: José Luis Gioja repudió el fallo que condenó a CFK El exgobernador sanjuanino se expresó sobre la condena a 6 años de prisión de la expresidenta. Lo calificó como un "gravísimo daño a la democracia".

Sin pelos en la lengua, José Luis Gioja se manifestó en la noche de este martes y repudió el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena para Cristina Kirchner a cumplir 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En diálogo con DIARIO DE CUYO expresó su malestar, calificó como “un gran daño a la democracia” y dijo que el golpe al justicialismo servirá para generar una unidad dentro del partido.

“Es una gran injusticia, otra vez el partido judicial ha metido la nariz donde la la tiene que meter. Es un grave daño para nuestra democracia y para las instituciones de la democracia”, expresó. Gioja apuntó a los jueces, aduciendo que actuaron con parcialidad: “Desde el punto de vista de quienes juzgan no está probada la imparcialidad, jugaban con Macri en Olivos y en Los Abrojos (el predio propiedad de Macri). Por eso eran absolutamente parciales, la denuncia incluso la hizo el expresidente Macri. En cuanto al juicio, el propio ministro de Justicia decía hace un año atrás que era absolutamente inconsistente, decía que no había pruebas, no había una causa justa para condenarla”, manifestó.

El exgobernador sanjuanino continuó: “Hay pena, mucha bronca, pero eso hay transformarlo en ganas de trabajar por un país justo y un país libre”. Sobre cómo afrontará el partido el golpe recibido este martes, Gioja se ilusionó con que sirva para unir a sus integrantes: “Creo que va servir para encontrar una unidad, las fuerzas van apareciendo y la voluntad colectiva del justicialismo es eso. La bronca que tengo yo la tienen todos los justicialistas, es posible soñar con otro país y otro gobierno. Este golpe nos tiene que unir, creo que va a servir para construir una herramienta necesaria que permita terminar con esta pesadilla”, expresó.

El fallo dictado en noviembre pasado por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal en la causa Vialidad, donde se investigó el delito de defraudación al Estado a través de contratos de obras públicas. Esta decisión implica que queda firme la condena para Cristina. Para Gioja, el fallo “deja mucho que desear”: “Esto marca un antes y un después porque es una gran injusticia que ha vivido la Argentina, deja mucho que desear, esa una muestra más de la arbitrariedad de la Justicia que está más abocada a la política que a la propia justicia. Todo esto daña muchísimo a la democracia”, expresó.