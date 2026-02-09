9 de febrero de 2026 - 10:55

La Justicia ordenó el allanamiento de la Secretaría de Obras Públicas por el delito de un empleado en la gestión de Uñac

El objetivo fue el secuestro de documentación original vinculada a contrataciones directas en el área de la Dirección de Mantenimiento y Obras Menores.

Centro Cívico.-
Por Redacción Diario de Cuyo

La Justicia sanjuanina ordenó el allanamiento de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la provincia en el marco de una causa penal que investiga presuntos delitos durante la gestión del exgobernador Sergio Uñac. Según informaron fuentes judiciales, se trata de un expediente que tramitaba en el viejo sistema inquisitivo y que fue reactivado recientemente. Este lunes, personal policial ingresó a las oficinas.

La medida fue dispuesta por la Oficina Judicial Penal de Finalización de Causas del Sistema Mixto —ex Tercer Juzgado de Instrucción— y está vinculada a una investigación que tiene como denunciante a Roberto Enrique Aguirre, quien se desempeñaba como Maestro Mayor de Obras. El oficio judicial, fechado el 2 de febrero de 2026, instruye a la Policía de San Juan a actuar como auxiliar de la Justicia para concretar el procedimiento.

El documento.-

De acuerdo al documento oficial, el allanamiento apunta específicamente a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y, en particular, a la Dirección de Mantenimiento y Obras Menores y a otras dependencias donde se resguarden expedientes originales. El objetivo es secuestrar documentación vinculada a contrataciones directas, cuyas copias certificadas ya obran en la causa, y donde constarían firmas del denunciante en planillas de cómputo y presupuesto, que son apócrifas.

Las fuentes judiciales consultadas dijeron este expediente no guarda relación con la investigación por presunta defraudación al Estado en la megaobra del Acueducto Gran Tulum, una causa de alto impacto político y judicial que sigue otro carril procesal. En este caso, se trata de hechos puntuales y acotados que, según entienden, están circunscriptos a la actuación de particulares.

El subsecretario de Servicios Públicos, Nicolás Álvarez, explicó el porqué del allanamiento. “Son 11 expedientes en total correspondientes todas a una sola empresa que ha tenido intervenciones durante la gestión anterior. Es básicamente un conflicto entre particulares. Una de las ART de esta empresa en cuestión es la que habría denunciado una presunta falsificación de firmas a la empresa y la Justicia nos requiere en este momento la documentación que lo avale”, contó.

El funcionario orreguista informó que la “empresa que no está trabajando actualmente” y que incluso tampoco llegó al final de gestión anterior: “La última obra que tuvo fue del año 2022”. “Es una empresa que sí, hasta ese momento hacía los trabajos que por ahí normalmente se hacen en el verano en las escuelas de acondicionamiento, mantenimiento y puesto en función. Estas obras se realizaron entre 2019 y principios del 2023”, comentó.

