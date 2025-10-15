Diputados aprobó el rechazo al proyecto de Milei de quitar a San Juan de Zona Fría: el único voto en contra fue del legislador libertario El oficialismo y el peronismo estuvieron de acuerdo en la declaración de preocupación y rechazo a la intención del Presidente de sacar a la provincia de zonas frías. Una medida que puede afectar a 122.000 sanjuaninos.

Una sesión especial en la Cámara de Diputados en la provincia que entregó un hecho poco frecuente: peronistas y orreguistas apoyando un mismo proyecto. Ambos espacios, con fuertes diferencias en las sesiones ordinarias, encontraron en una iniciativa de Milei un punto de encuentro.

Es que el presidente plantea la eliminación del beneficio de Zona Fría, una herramienta que permite -por ley- que usuarios de regiones desfavorecidas climaticamente paguen menos en sus facturas por el servicio de gas.

Excepto una, las demás voces se alzaron apoyando la idea de que el beneficio debe continuar. “Defendí en el 2022 en el Senado esta ley. En ese momento, estaba muy fuera de fines electorales. Reconocemos las necesidades de la gente”, dijo la diputada Cristina López.

En este sentido, también se expresó el bloquista Federico Rizo, “gracias a esta norma, miles de sanjuaninos pagan entre un 30 y 50% menos en la tarifa de gas”. Y agregó, “el beneficio llega a los departamentos de la provincia, a nuestra montañas, a nuestros valles. No todos vivimos bajo las mismas condiciones climáticas ni económicas”.

Votació. 34 a 1 fue el abrumador resultado.

A tono con lo que se esperaba y a pesar que en la previa había dejado la puerta abierta a apoyar la iniciativa bajo el argumento de “lo voy a pensar”, el legislador libertario Fernando Patinella siguió la línea de su jefe político y fue el único que decidió ir por la negativa

“Es un beneficio en términos electorales y con esto generamos distorsiones. Me declaro en contra”, apuntó Patinella.