La Legislatura definió fecha y hora para las entrevistas a los candidatos a fiscal General de la Corte La Comisión de Justicia y Seguridad, a cargo de la orreguista Marcela Quiroga, puso día y horario para entrevistar a Guillermo Baigorrí, Rolando Lozano y Matías Senatore.

La definición del futuro fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan entra en su etapa final. Tras haber tomado estado parlamentario la terna de candidatos, la Comisión de Justicia y Seguridad, presidida por la legisladora Marcela Quiroga (bloque orreguista), fijó para este jueves 6 de noviembre, desde las 8.30, el inicio de las entrevistas con los postulantes.

De acuerdo a la información, cada exposición se realizará cada una hora, y permitirá evaluar a Guillermo Baigorrí, Rolando Lozano y Matías Senatore antes de que la comisión emita uno o más dictámenes para ser tratados en el recinto.

El cargo quedó vacante tras el fallecimiento de Eduardo Quattropani el 21 de julio pasado, y hasta la designación definitiva, el máximo tribunal designó de manera interina a Daniel Galvani como fiscal General provisorio, conforme a lo que establece la normativa vigente.

La terna fue definida por el Consejo de la Magistratura provincial el pasado 14 de octubre. Este órgano está integrado por el presidente de la Corte, Juan José Victoria; la representante del Poder Ejecutivo, Laura Palma; la legisladora Fernanda Paredes por el Legislativo; y los abogados Raúl Acosta y Valeria Torres por el Foro de Abogados.

De los 35 inscriptos, fueron seleccionados finalmente el camarista laboral Baigorrí, el coordinador de la Oficina Juducial Penal Senatore y el secretario Relator Lozano como los candidatos que aspiran a conducir el Ministerio Público.