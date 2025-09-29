La Libertad Avanza de San Juan intensifica su campaña en toda la provincia Este fin de semana, el equipo visitó los departamentos de Capital y Zonda, reforzando el contacto directo con los sanjuaninos.

Los candidatos a diputados nacionales por La Libertad Avanza San Juan, Abel Chiconi, Cristina Tejada y Juan Sancassani, continúan recorriendo la provincia en el marco de la campaña rumbo a las elecciones del próximo 26 de octubre. Este fin de semana, el equipo visitó los departamentos de Capital y Zonda, reforzando el contacto directo con los sanjuaninos.

En Capital, junto a referentes de distritos, los candidatos recorrieron comercios de Avenida Rawson, dialogaron con productores, artesanos y comerciantes en la Feria Municipal y compartieron sus propuestas con los vecinos.

Abel Chiconi destacó: “El principal acercamiento con ustedes es mirarlos a la cara y decirles que estamos avanzando en el camino correcto que lleva adelante el presidente Javier Milei. Debemos apoyarlo eligiendo a hombres y mujeres que no pongan palos en la rueda y que estén convencidos del rumbo que la Argentina necesita”.

En Zonda, acompañados por la referente local Silvina Tomeo, el equipo visitó plazas, comercios y hogares, reafirmando su compromiso con cada vecino, al recorrido en la villa Cabecera Basilio Nievas se sumaron jóvenes y simpatizantes del departamento de Ullum junto a su referente Daniela Salinas, caminaron y dialogaron con vecinos y comerciantes entregando folletería y explicando como votar con la boleta única, en todos los casos los vecinos mostraron su interés y consultaron dudas sobre la nueva metodología.

Allí, Chiconi subrayó: “Quienes ponen obstáculos al gobierno de Javier Milei no tienen idea del esfuerzo que se está haciendo para no volver al pasado. Nuestro compromiso es fundamental este 26 de octubre: defender las ideas del presidente y transformar San Juan”.

Protagonismo de los jóvenes

Durante las actividades, los candidatos resaltaron el entusiasmo y la participación de la juventud, a quienes consideraron motores fundamentales del cambio político y social.

Propuestas de La Libertad Avanza para San Juan: