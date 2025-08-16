LLA San Juan reunió a su tropa en la previa del cierre de listas: “Vamos a defender el rumbo que eligió el pueblo argentino”, afirmó Peluc

En la antesala del cierre de listas, que tendrá lugar este domingo 17 de agosto, La Libertad Avanza San Juan llevó adelante una importante reunión de organización en una finca ubicada en Médano de Oro, departamento de Rawson.

El encuentro fue encabezado por el diputado nacional José Peluc y contó con la presencia de destacados referentes, nacionales y provinciales pertenecientes al espacio: diputado provincial Dr. Fernando Patinella, Dr. Agustín Ramírez, Dra. Mariana Coria, Javier Peletier (jefes de ANSES); la Lic. Lucía González, titular de la Casa Natal Domingo Faustino Sarmiento; el Ing. Abel Chiconi, vicepresidente del INV; Dra. María Eugenia Raverta, delegada regional del Comité de Trata de Personas; el Dr. Rafael Claros, jefe de PAMI San Juan; y Rogelio Cerdera, director de la CNRT San Juan.

También participaron, miembros y simpatizantes de la agrupación Las Fuerzas del Cielo, y además militantes, referentes de todos los departamentos de la provincia. Durante la jornada, Peluc destacó que la campaña será austera y organizada, y dejó en claro la línea de trabajo: “El mensaje es nacional, es imposible provincializarlo”, afirmó.

Los principales ejes de la reunión giraron en torno a la distribución de roles dentro de la militancia, la definición de responsables territoriales y la coordinación de los equipos de trabajo. Se remarcó además la necesidad de fortalecer la organización interna para estar preparados ante eventuales ataques políticos.

Asimismo, se subrayó que la campaña en San Juan no tendrá como objetivo la confrontación directa con el gobierno provincial ni con otras fuerzas locales, sino que pondrá el acento en defender la gestión nacional y las ideas de la libertad. “Vamos a defender el rumbo que eligió el pueblo argentino”, enfatizó Peluc.