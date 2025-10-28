La Libertad Avanza sanjuanina hizo un balance interno y delineó los próximos pasos tras las elecciones El diputado nacional José Peluc encabezó una asamblea con referentes departamentales y militantes libertarios para analizar el desempeño electoral y definir el futuro del espacio. “Ahora comienza una nueva etapa de fortalecimiento”, aseguró.

A dos días de las elecciones legislativas, La Libertad Avanza San Juan comenzó su balance interno y delineó los próximos pasos de cara al futuro político del espacio. En la noche de este martes, el partido reunió a su dirigencia, fiscales y militancia en la sede que funcionó como bunker durante la campaña, con el objetivo de evaluar los resultados del domingo y planificar la nueva etapa de consolidación.

El encuentro fue presidido por el diputado nacional José Peluc, jefe de campaña y referente libertario en la provincia, quien abrió la asamblea con un reconocimiento al trabajo territorial y al compromiso de la militancia.

“Con el trabajo y compromiso de ustedes pudimos estar presentes en todas y cada una de las escuelas. Esta campaña fue muy difícil, pero con el convencimiento de que el mensaje era claro: acompañar y seguir el camino que nos marcan Javier y Karina Milei, verdaderos constructores de este proyecto”, expresó Peluc ante los presentes.

Durante la reunión se realizó un análisis departamento por departamento, donde se destacaron los avances logrados y los desafíos pendientes. En ese marco, Peluc planteó la necesidad de profundizar la presencia territorial y fortalecer el vínculo con los sanjuaninos.

“El trabajo que hicimos este domingo debe duplicarse. Debemos caminar más, dialogar con los vecinos y llegar a aquellos lugares donde aún no pudimos hacerlo. Tenemos la ventaja de contar con un mensaje claro y exitoso; la gente debe conocerlo y entender que este es el camino”, sostuvo.

El diputado también dedicó un párrafo especial a los jóvenes libertarios, a quienes destacó por su rol protagónico durante la campaña y por su manejo en las redes sociales, consideradas una herramienta clave para la difusión del mensaje liberal.

“Supieron interpretar mejor que nadie el mensaje y lo difundieron con fuerza. Tenemos un grupo valioso que se puso la campaña al hombro, especialmente en el trabajo digital, que fue clave para llegar a más sanjuaninos”, subrayó.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la decisión de consolidar La Libertad Avanza como partido propio en San Juan, sin incorporar a otras fuerzas, aunque manteniendo el diálogo con dirigentes y sectores que compartan los valores del movimiento liderado por Javier y Karina Milei.

“La banca que obtuvimos es muy importante para San Juan y para el presidente. Ahora comienza una nueva etapa de trabajo para fortalecer el espacio y seguir creciendo en toda la provincia”, concluyó Peluc, en un mensaje de unidad y proyección política.