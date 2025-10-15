La llamativa foto de un excandidato a intendente de Chimbas con Fabián Gramajo En el 2023, el dirigente compitió bajo el lema Unidos por San Juan y obtuvo 2.087 votos.

Una foto llamó la atención en las redes sociales. Un excandidato a intendente de Chimbas pasó con el postulante a diputado nacional por el frente Fuerza San Juan, Fabián Gramajo. Otrora estuvieron en veredas opuestas, hoy trabajan juntos.

La imagen que circuló por las redes muestra al dirigente Mario Torrejón con el dos veces intendente de Chimbas. Es la nueva incorporación de Gramajo en el departamento para las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre.

Torrejón compitió en el 2023 bajo el sublema Cambia San Juan, bajo el paraguas de Unidos por San Juan. En ese momento, obtuvo 2.087 votos, según el escrutinio definitivo de la Justicia Electoral.

Ahora, el peronismo tiene una parada difícil. Ya sin el control del Gobierno provincial y en un escenario de fragmentación, enfrenta las primeras elecciones de medio término desde el llano.

Por eso, Gramajo, que va en el tercer lugar de la lista que tiene como columna vertebral al Partido Justicialista, sumó a Torrejón. El dirigente dijo a DIARIO DE CUYO: “Estoy del lado de los que menos tienen, de los que la pasan mal y no llegan ni a la segunda semana del mes, a favor de los discapacitados, (soy docente en una escuela especial) a favor de los jubilados y pensionados y estoy convencido que quien lleva esa bandera es Fabián Gramajo”.