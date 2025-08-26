La ministra Palma aseguró que con la nueva ley de Transporte se deberían abaratar los costos de viajar: detalles de la norma Ya está en Diputados para ser debatida.

El Ejecutivo provincial ha enviado un proyecto de ley a la Cámara de Diputados que busca reformar la Ley de Transporte de Personas y la Ley de Transporte Automotor de Carga. La iniciativa elimina el alquiler de licencias de taxis y remises y establece multas exponenciales para los infractores.

“Es una ley que amplía la competencia y eso va a implicar que los sanjuaninos tengan mayores posibilidades de elegir en qué transporte moverse y debería también repercutir en la disminución de los costos”, explicó la ministra de Gobierno, Laura Palma, en una entrevista con Estación Claridad.

Nuevas Multas

Las multas para los infractores de la futura norma del transporte se incrementarán significativamente. Los incumplimientos leves podrán alcanzar hasta 8.338.400 pesos, mientras que los graves podrán llegar a 14.890.000 pesos. Los incumplimientos gravísimos, que incluyen la falta de registración o concesión, podrán alcanzar hasta 22.335.000 pesos.

Registro Provincial de Transporte

El proyecto crea el Registro Provincial de Transporte (Reprotran), que otorgará un Certificado de Registración personal e intransferible a los propietarios y conductores de vehículos de transporte. Este certificado será requisito necesario para la prestación del servicio de transporte público.

Impacto en los Servicios de Transporte

La iniciativa busca regular los servicios de transporte ofrecidos a través de plataformas digitales, aunque no se menciona explícitamente a las aplicaciones como Uber o Didi. Sin embargo, se establece que los prestadores de servicios de transporte no regular deberán inscribirse en el Reprotran y obtener el Certificado de Registración.

Fin del Alquiler de Licencias

La reforma elimina el alquiler de licencias de taxis y remises, estableciendo que el Certificado de Registración es personal e intransferible. Esto significa que los choferes de Uber, por ejemplo, deberán anotarse en el registro y obtener el certificado para evitar multas.

“Se establece la eliminación del sistema de licencias, que es lo que conocemos hasta la actualidad, creándose un sistema de registro. Eso significa que cualquier persona que quiera realizar un servicio de transporte va a poder hacerlo siempre que se encuentre registrado en la Secretaría de Tránsito y Transporte que cumpla con las condiciones, que son tener registro, o sea, carnet profesional y tener seguro y, por supuesto, tener un vehículo con una cierta antigüedad y de esta manera permitimos que, sin perder el control de las condiciones de seguridad que tiene que tener la persona que realice el servicio de transporte, pero vamos a tener mucha más competencia y los sanjuaninos van a poder elegir en qué quieren viajar, que creo que es lo más importante”, agregó la funcionaria