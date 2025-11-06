La terna a fiscal General, ante la comisión en la Legislatura: el “orgullo” de Baigorrí, el “modelo de la Corte” de Senatore y el “revival” de Quattropani de Lozano Los tres candidatos a conducir el Ministerio Público pasaron la comisión de Justicia y Seguridad de la Cámara de Diputados de San Juan. Entrevistas exprés en la previa a la discusión en el recinto.

Este jueves, la terna de candidatos a la Fiscalía General de la Corte pasó por la comisión de Justicia y Seguridad de la Cámara de Diputados de San Juan. Es un acto de mera formalidad -no son obligatorias las entrevitas- en el que los tres postulantes pudieron desarrollar la visión del funcionamiento sobre Ministerio Público (Fiscalía y Asesoría) y la proyección a futuro del organismo que mueve los hilos del sistema acusatorio adversarial. Fueron disertaciones -con preguntas incluidas- de manera exprés. Ninguno usó la totalidad de la hora y media que tenía destinada. Los diputados aprovecharon los intervalos para charlar sobre el resultado de las elecciones y un break con café.

El secretario Relator de la Fiscalía, Rolando Lozano, el camarista laboral Guillermo Baigorrí, y el coordinador de la Oficina Judicial Penal, Matías Senotare, estuvieron -en ese orden- en el banquillo de la sala principal del segundo piso del anexo de la Legislatura. La presidenta de la comisión, la orreguista Marcela Quiroga, dio la bienvenida y un mismo speech de felicitaciones a cada postulante. Cabe recordar la comisión está integrada por los oficialistas Juan de la Cruz Córdoba, Enzo Cornejo, Alejandra Leonardo, y -por ahora- Federico Rizo. También por los peronistas Fernanda Paredes, Mario Herrero, Stella Caparrós, Sonia Ferreyra, Leopoldo Soler y el massista Franco Aranda.

Cada candidato a suceder al difunto Eduardo Quattropani, que fue más conocido en el ámbito judicial como Jimmy, dio una serie de apreciaciones sobre las dinámicas, los puntos fuertes y débiles del actual sistema. Todo condimentado por el interrogante sobre el padrinazgo política de los postulantes. Ninguno esquivó la pregunta. Tampoco renegaron sobre la naturaleza política del cargo. Tanto en on como en off hubo comentarios acerca de las vinculaciones con el mundo partidario.

Lozano, el primero en comparecer, habló sobre la continuidad del modelo Quattropani, a quien secundó hasta su muerte. “Fue una linda oportinidad para expresar por qué quiero ser fiscal General. Hablamos sobre lo que hacemos a diario, su funcionamiento y la relación con la Corte de Justicia”, dijo en rueda de prensa. Ponderó un “feedback” respetuoso y dijo que los legisladores consultaron sobre la paridad de género en materia electoral. Valoró la gestión del exjefe del Ministerio Público y aseguró que “nos permitió contar con resultados que San Juan no hubiese soñado nunca. Hay áreas de gestión en las que pasamos, sin escala, de gestionar un 6% a un 100%”. ¿Padrinazo uñaquista? “Soy un técnico que viene de la gestión pública. El periodismo habla del padrinazgo. Yo agradezco el ‘lozanismo’ de algunos diputados, pero soy un cuadro técnico”.

Por su parte, el camarista laboral Baigorrí no ocultó su “orgullo” de contar con el respaldo del bloque del oficialismo provincial. “No reniego de mi pasado político, si es que soy el candidato del oficialismo, para mí es un orgullo”, manifestó ante los medios de comunicación. En diálogo con DIARIO DE CUYO, dijo que “todo lo hecho” en el Ministerio Público “está buenísimo” y que es “perfectible”. “Di mi visión, mi propuesta para un San Juan nuevo que viene a partir de las inversiones mineras, del nuevo mundo que nos toca vivir hoy. La propuesta es planificación, profesionalización de la comunicación, hacer que la Fiscalía esté más accesible a la gente con una oficina de atención a las víctimas que permita garantizar el derecho a la tutela efectiva”, expresó.

Finalmente, tocó el turno del “icebreaker” del acusatorio, el coordinador Senatore, el único que llevó material documentado para los diputados de la comisión. Compartió con los legisladores un master plan sobre lo que, a su entender, debería ser el nuevo funcionamiento del organismo. Fundamentalmente, habló sobre la gestión hacia adelante y la necesidad de una adecuación de la política criminal a la época. Ante la prensa, Senatore afirmó que usará el “modelo de la Corte” con “bases de gestión integral con bases de planificación estratégica”. “Pienso en un Ministerio Público cercano, una política como la que viene realizando la Corte de Justicia cerca de los ciudadanos en las escuelas”, aseguró. No es una declaración inocente. Por ahora, según pudo saber DIARIO DE CUYO, Senatore cuenta con el apoyo de dos ministros de la Corte, la presidenta Adriana García Nieto y el cortista Marcelo Lima.