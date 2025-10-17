La UNSJ pidió “la inmediata continuidad” del radiotelescopio chino “sin injerencia de intereses extranjeros” El Consejo Superior de la UNSJ emitió un comunicado respecto de la situación que atraviesa el radiotelescopio, actualmente en stand by.

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), órgano máximo de gobierno de la casa de altos estudios, emitió una dura declaración respecto del proyecto Radiotelescopio Argentino Chino (CART) que actualmente está en “stand by” y todo indicaría que su continuidad o no dependerá de la voluntad del Gobierno nacional. En este sentido, desde la universidad sanjuanina señalaron “la necesaria continuidad sin más demoras del Proyecto CART sin injerencia de intereses extranjeros”.

“Afirmamos desde el Consejo Superior de la UNSJ la innegociable condición soberana de la Nación Argentina. Las universidades públicas argentinas integran un sistema científico tecnológico global que se nutre del intercambio de saberes y experiencias de carácter multilateral”, indicaron.

En el mismo sentido, las autoridades universitarias resaltaron que “el Radiotelescopio Argentino Chino (CART) es un proyecto con fines estrictamente científicos, producto de una labor fructífera de más de 30 años de cooperación internacional entre Argentina y China, llevado adelante por el Observatorio Astronómico Félix Aguilar (OAFA) de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y la Academia de Ciencias Chinas (CAS)”.

“La implementación del proyecto CART posiciona a San Juan como uno de los ecosistemas científicos astronómicos más importantes del mundo y, en particular, del Hemisferio Sur. Enfatizamos que la autonomía universitaria en nuestro país tiene rango constitucional y ha permitido a la UNSJ instalar telescopios en el OAFA y cooperar científicamente con España, Estados Unidos, Francia, Italia, Rusia, entre otros. Los intereses políticos circunstanciales no deben obstaculizar este proyecto, orientado a construir capacidades científicas y tecnológicas sólidas en el campo de la astronomía argentina y de la provincia de San Juan”, continuó el comunicado.

“Alentamos la necesaria continuidad sin más demoras del Proyecto CART e instamos a las autoridades científicas nacionales y de la Cancillería argentina a continuar con el apoyo de los acuerdos firmados desde 2015. Alertamos sobre la evidente injerencia de intereses extranjeros que condicionan los destinos de la ciencia y el desarrollo tecnológico de la Argentina, que afecta particularmente la cooperación científica internacional con China y, en consecuencia, al proyecto CART”, cerró.

Vale señalar que en 2015 se firmó un acuerdo entre la UNSJ, el CONICET, la CAS junto a The National Astronomical Observatories of China (NAOC) y el Gobierno de San Juan para la construcción del radiotelescopio. Pero el 22 de junio de este año se venció el acuerdo cuatripartito y, en ese sentido, CONICET no aprobó su renovación.