La UTA confirmó un paro que afectará a los usuarios de transporte urbano en San Juan El gremio comunicó su decisión a la subsecretaría de Trabajo y es por el incumplimiento de un pago consignado en un acuerdo.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional San Juan formalizó ante la Subsecretaría de Trabajo de la provincia la decisión de llevar a cabo una retención de servicios de 24 hs para el próximo lunes 23 de junio a partir de las 00hs, tal como lo habían adelantado ayer en un comunicado.

En la presentación realizada ante Trabajo fundamentan la decisión en que “las empresas prestatarias del servicio de transporte urbano incumplieron el acuerdo suscripto en la órbita de la Subsecretaría de Trabajo a través del cual se obligaga al pago de diferencias salariales resultantes de la nueva escala salarial”

El conflicto

Se trata de una diferencia salarial pactada el pasado 29 de mayo que las empresas aún no abonaron argumentando que desde el Gobierno provincial no aportaron esos fondos y habían anticipado que harían una realizarán una retención de servicios de 24 horas a partir de las 00 de no concretarse el pago. Denunciaron también que las empresas aplicaron descuentos por presentismo y por el paro nacional anterior.

“Queremos dejar en claro que una vez más NO RESPETAN LO QUE FIRMARON, una vez más el sector empresario es el que altera la paz social y nos empujka a tomar medidas que sin dudas perjudicarán al público usuario”, expresó el comunicado firmado por Héctor Marcelo Maldonado, secretario general.