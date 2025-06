La UTA rechazó la propuesta empresarial y se fijó nueva audiencia para el 3 de julio En una audiencia sin la presencia de ATAP, el gremio de colectiveros expresó su disconformidad y denunció el incumplimiento de un acuerdo firmado a nivel nacional. La Subsecretaría de Trabajo citó nuevamente a las partes.

El conflicto entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas nucleadas en ATAP sigue sin resolverse. Este jueves 27 de junio, en una audiencia celebrada en la Subsecretaría de Trabajo de San Juan, el gremio de choferes manifestó su rechazo absoluto a la propuesta presentada por algunas de las empresas, y apuntó contra la ausencia de ATAP en la instancia oficial.

Representados por su secretario general, Marcelo Maldonado, el secretario adjunto Sergio Barboza y el apoderado legal Matías Camiletti, desde la UTA sostuvieron que la propuesta “no hace más que traducirse en un incumplimiento al acuerdo homologado el pasado 29 de mayo ante la Secretaría de Trabajo de la Nación”.

Ante la falta de ATAP, el subsecretario de Trabajo, Franco Raúl Marchese, resolvió fijar una nueva audiencia para el jueves 3 de julio a las 11 horas, e intimó a notificar a la entidad empresaria. Por su parte, la UTA dejó asentado que las empresas no están cumpliendo con lo acordado, lo que agrava la situación del conflicto salarial.

El panorama aún es incierto y no se descarta que, en caso de no llegar a una solución, el sindicato evalúe retomar medidas de fuerza. Por el momento, no se anunciaron nuevos paros, pero la tensión sigue latente.