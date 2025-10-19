Las delicias de la sesión de la Magistratura que tejió la terna para fiscal General y una definición abierta con el bloquismo para alquilar balcones Tan sólo cinco personas bastaron para resurgir la rosca política sanjuanina que estaba muy tibia en la campaña electoral.

Luego de un largo paréntesis de negociaciones y pulseadas internas, el Consejo de la Magistratura selló la terna para el cargo de fiscal General de la Corte. Los cinco integrantes que componen el órgano extrapoder que funciona bajo la órbita del Poder Judicial lograron revivir la rosca sanjuanina, que estaba apenas activa por la campaña electoral para las legislativas nacionales del 26 de octubre. Los tres nombres para suceder al difunto Eduardo “Jimmy” Quattropani pasaron a la consideración de la Cámara de Diputados de San Juan, que elegirá al nuevo jefe del Ministerio Público después de los comicios.

El camarista laboral Guillermo Baigorrí, el secretario Relator Rolando Lozano y el coordinador de la Oficina Judicial Penal, Matías Senatore, están en carrera para el segundo cargo más apetecible de la estructura judicial de la Provincia. La nominación de los tres hombres es el resultado de la ecualización de dos variables: el juego político y la capacidad técnica de los postulantes. Los dos factores quedaron cristalizados durante la sesión del Consejo de la Magistratura, que duró menos de una hora y que dejó varias delicias para revelar. De movida, hubo difusión de trascendidos y llamados telefónicos frenéticos entre operadores que bisagrean entre la política partidaria y el Poder Judicial en las horas precedentes a la reunión del martes a las 8.30 en el Palacio de Tribunales.

Después, en el momento de la decisión, hubo mucha ansiedad. El cuerpo está compuesto por: el presidente, el cortista Juan José Victoria; la ministra de Gobierno, Laura Palma, por el Poder Ejecutivo, también candidata a diputada nacional por el frente Por San Juan; la diputada uñaquista Fernanda Paredes, por el Poder Legislativo; y los dos representantes de la Abogacía -ambos con lazos con el peronismo- Raúl Acosta y Valeria Torres. Las tratativas para la confección de la terna tensaron los cables de la paciencia del poder político, que esperaba una resolución rápida para pasar a otro tema sin la necesidad de interpretaciones partidarias.

Fuentes calificadas indicaron que la sesión de la Magistratura estuvo marcada por la intención de Palma de quedarse con dos de los tres nombres en carrera para la Fiscalía General. A las claras está que no ocurrió. La funcionaria del Gobierno provincial propuso cuatro nombres: Baigorrí, el fiscal Ignacio Achem, y los jueces Maximiliano Blejman y Benedicto Correa. Sólo quedó el primero. El resto no cuajó. Es más, ni siquiera el camarista laboral cosechó todos los apoyos. Tuvo el OK de la ministra, de Victoria y de Torres, quien desde ese día está en la picota porque el justicialismo se despegó de su voto. Una fuente de contacto permanente con el senador nacional Sergio Uñac se preguntó “¿cómo va a volver al Foro?”, en referencia a las elecciones del 20 de noviembre.

Siguió la ronda de propuestas y rechazos en la Magistratura hasta que cerró por unanimidad Rolando Lozano. Es el único de los tres nominados al cargo de fiscal General que tuvo el apoyo de todos los sectores. El cortista Victoria lanzó el nombre y tuvo el respaldo. Por su parte, la uñaquista Paredes dio como primer nombre al sobrino del difunto jefe del Ministerio Público, el secretario Relator Fernando Rahmé Quattropani. No hubo caso. Entonces, postuló a la jueza Celia Maldonado. Tampoco. La legisladora jugó una carta un tanto inesperada: Senatore. Hubo luz verde por voto dividido. Acompañaron Victoria y los dos integrantes del Foro. Palma bajó el pulgar. ¿Qué pasó con el coordinador de la Oficina Judicial Penal? No era de los más esperados en la terna, pero entró y entusiasmó a un sector del Poder Judicial, principalmente a la presidenta de la Corte, Adriana García Nieto.

Según fuentes consultadas, Senatore nació de una charla informal entre Paredes y el presidente del Partido Bloquista, el diputado provincial Luis Rueda. La legisladora consultó y el exsecretario de Unidad de Gobernación respondió que, si tuviese que mencionar a alguien para el cargo, “el perfil” de Senatore “cerraba”. El líder del bloquismo primero habría consultado con uno de sus alfiles en el mundo del Derecho, el empresario Wbaldino Acosta Zapata, timonel de la agrupación Compromiso Profesional que compitió en el Foro de Abogados y que recientemente selló un acuerdo con el oficialismo de Abogacía Activa para integrar una lista conjunta. En el orreguismo no cayó muy bien la nominación de Senatore. ¿El bloquismo lo hizo a propósito? Puede interpretarse como un acto del azar o quizá de la intencionalidad política de jugar en un terreno nuevo, más allá de lo estrictamente electoral que tiene fecha de caducidad: el 26 de octubre a la noche.

Un operador del oficialismo -más político que judicial- tuvo cautela respecto al presunto movimiento del bloquismo. Sólo atinó a comentar que todos los esfuerzos están puestos en catapultar a Baigorrí a la Fiscalía General. Pero, ¿y si los cuatro votos que tiene el Partido Bloquista en la Legislatura insisten con Senatore? Aunque es improbable, puede suceder. Incluso, el peronismo, el bloque mayoritario que todavía no puede construir mayoría, podría cambiar de opinión y pasar su respaldo de Lozano a Senatore. Este diario publicó que el secretario Relator es el preferido del bloque Justicialista, pero todavía no está formalizado. La unidad de votos de la exsociedad política entre el peronismo y el bloquismo podría posicionar a otro en el sillón del Ministerio Público. De todas formas, son especulaciones. Tiene sentido que la alianza electoral del gobernador Marcelo Orrego con Rueda goce de buena salud y continúe.

De momento, de acuerdo a las consultas que hizo este diario, todavía no existió una comunicación de Casa de Gobierno con el líder bloquista. Algunas voces del oficialismo se alzaron en privado y manifestaron que quizá Rueda pueda encauzar sus votos hacia Baigorrí si median negociaciones de fuste. Con seguridad, el vicegobernador Fabián Martín será electo diputado nacional en los comicios que vienen. En tal caso, el legislador del PRO, Enzo Cornejo, ocupará la presidencia de la Cámara de Diputados hasta la renovación de autoridades en marzo-abril. Así como suenan las chances de un recambio por el oficialista Juan de la Cruz Córdoba, ahora empieza a rumorearse la chance de Rueda, ya sea como titular de la Legislatura o vicepresidente. Sea como sea, hay que esperar.