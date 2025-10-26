Las sopaipillas que levantaron suspiros en San Martín

Alejandro Ganyitano y Zulma García andaban por los pasillos de la Escuela Juan, en San Isidro, San Martín, e inundaban cada sector con un aroma especial: el de sopaipillas recién hechas.

Ambos contaron que forman parte de “una asociación civil que trabaja en el departamento” y que responde al Frente Por San Juan. Las delicias eran para repartir a los fiscales y a las autoridades del partido.

“Hicimos para entregar a todos los fiscales en las tres escuelas del departamento donde se vota”, comentó Alejandro. Él, Zulma y al menos otros tres colaboradores más empezaron bien temprano con el amasado y la cocción para tener las sopaipillas listas por la mañana.

A eso de las 11.30 ya habían repartido unas cien y preyectaban entregar un total de 300.

Sin dudas, el recipiente verde se llevaba las miradas -y el suspiro- de todos los presentes.